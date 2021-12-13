Мнение: 36 миллионов на исследование соцсетей, возвращение блогера и блокировка Тора

1. Власти выделили 36 млн рублей на исследование соцсетей. Тема известная — вот уже на протяжении двадцати лет специалисты из «Живого Журнала» быстро и точно ставят друг другу диагнозы по аватаркам. На этот раз, впрочем, собираются использовать искусственный интеллект:

https://esquire.ru/articles/304893-pravitelstvo-vydelilo-36-millionov-rubley-na-analiz-psihologicheskogo-sostoyaniya-rossiyan-po-socsetyam/

Технологию будут использовать для оценки состояния людей, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, оценки творческого потенциала работников и «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами». Также ее будут применять для предотвращения разжигания национальной розни, формирования групп смерти, вербовки граждан к террористической деятельности.

На мой взгляд, задача важная, но средства для её решения выбрали негодные. Нужно использовать тут не искусственный интеллект с нейросетями, а старые добрые приёмы работы с базами данных — изучать группы ВКонтакте, отслеживать опасные ключевики, вычислять социальные связи злодеев. Ничего сложнее так называемых «регулярных выражений», которыми программисты пользуются уже несколько десятилетий, тут не понадобится.

Задача скорее организационная, чем техническая. По-хорошему, руководить проектом должен не теоретик из вуза, а опытный контрразведчик с высоким IQ и с отличным пониманием психологии прячущихся упырей.

Впрочем, бюджет проекта, повторюсь, всего лишь 36 млн рублей. Этого, разумеется, категорически мало, чтобы создать нечто большее, чем прототип. Следовательно, пусть проведут эксперимент и с нейросетями, почему бы нет. Полученный опыт, даже если он будет негативным, позволит скорректировать общую стратегию в нужном направлении.

2. Популярный российский блогер вернулся в Россию. Карьера блогера в США не задалась из-за незнания английского языка:

https://lenta.ru/news/2021/12/06/sardarov/

«Когда ты приходишь, не говоришь на английском, когда ты эмигрант, и даже если они знают твой бэкграунд — ты делал мировой узнаваемости шоу с пощечинами (проект “Каменные лица” на YouTube-канале “Дневник хача” — прим. “Ленты.ру”) — они сначала рады и позитивно тебя воспринимают», — объяснил Сардаров.

Однако когда дело доходит до переговоров, партнеры теряют интерес к блогеру и отказываются от сотрудничества по бартеру, если он не говорит по-английски. «И ты уходишь, а твоему менеджеру, который говорит на английском, приходит чек за коллаборацию в 70-100 тысяч долларов», — рассказал блогер.

По мнению Сардарова, с американцами невозможно дружить без знания английского языка. При этом он отметил, что, чтобы добиться успеха в Америке и обзавестись контактами, нужно как минимум 5-10 лет.

«На первое время, если бабло есть, Америка будет любить тебя и принимать. Но если бабла нет, а бабло очень быстро там заканчивается, построить что-то крайне тяжело», — заключил блогер.

3. В России начали блокировать браузер Тор, который используется как для доступа к Даркнету («тёмному интернету»), так и для доступа к книгам, например, причём иногда скорее забытым, чем пиратским:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/12/2021/61b06ec79a7947326c020dc5

Сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту», сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. Доступ к сайту в России ограничен, добавили там.

Разработчики браузера накануне сообщили, что некоторые российские провайдеры начали блокировать доступ к Tor с 1 декабря. «С 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к Tor. Сегодня мы узнали, что Роскомнадзор <…> грозится заблокировать наш основной сайт», — говорилось в сообщении.

Разработчики отметили, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использует более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей.

Что теперь будет с доступом к РуТрекеру — решительно непонятно.