Мальта первой из стран ЕС может легализовать выращивание и хранение каннабиса для личного использования

Хранение до 7 г марихуаны будет законным для лиц в возрасте 18 лет и старше, также планируется разрешить выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с дальнейшим хранением до 50 г высушенного продукта.

После голосования закон должен подписать президент страны, сообщил ответственный министр Оуэн Бонничи. Если за законопроект проголосуют, Мальта станет первой европейской страной, узаконившей выращивание и хранение каннабиса для личного использования.

Контекст:

В 2015 году власти Мальты исключили хранение небольшого количества марихуаны и ряда других наркотиков из списка уголовных преступлений. Полиция не привлекает к уголовной ответственности тех, кого задержали с 3,5 г конопли, 2 г других наркотиков или двумя таблетками экстази, сообщал сайт Malta Today.

В марте 2018 года президент Мальты подписал закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, сообщал MJBiz Daily.

В феврале 2021 года премьер-министр страны Роберт Абела объявил о планах принять закон, который узаконит владение небольшим количеством каннабиса и растений для личного пользования, сообщала Times of Malta.

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