 

21% украинцев ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Зеленского или Порошенко – опрос

13.12.2021, 22:14, Новости дня
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По 10% опрошенных не отдали бы свои голоса сопредседателю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрию Бойко и его коллеге по фракции Виктору Медведчуку.

7% респондентов не стали бы голосовать за лидера “Батьківщини”, нардепа Юлию Тимошенко, 5% – за мэра Киева Виталия Кличко.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 25% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 16%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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