Врачи во Львове нашли в бронхах четырехлетнего мальчика лампочку от гирлянды

В клинике рассказали, что ребенок проглотил лампочку, когда семья собралась наряжать елку.

“Начиналось все так. Семья из Львова достала коробки с украшениями, чтобы украсить елку. В какой-то момент четырехлетнему сыночку в ротик попала светодиодная лампочка из гирлянды. Малыш вежлив, раньше не брал в рот посторонних предметов, почему решил попробовать свет на вкус – трудно объяснить. Но через мгновение мальчик проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться. Родители решили не терять времени вызвали скорую помощь, которая и привезла малыша к нам на Лысенко. Очередные врачи сделали рентгтен и увидели инородное тело в дыхательных путях”, – говорится в релизе.

Торакальный хирург Александр Колодий достал лампочку с помощью бронхоскопии, не делая надрезов, уточнили там.

“Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка “смотрела” на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы при удалении не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка”, – рассказал Колодий.

Его маленького пациента уже отпустили домой.

Врачи в преддверии праздников напоминают о необходимости быть осторожными с мелкими и острыми предметами, которые маленькие исследователи “имеют привычку пробовать на зуб”.

https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4382711648525165



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—