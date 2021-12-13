Турция заявила о намерении открыть авиасообщение с Арменией

Анкара и Ереван намерены назначить спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Для нормализации отношений с Арменией мы скоро взаимно назначим спецпредставителей», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

По его словам, также планируется открыть чартерное авиасообщение с Ереваном.

В октябре Азербайджан и Турция провели совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.