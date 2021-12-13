 

Турция заявила о намерении открыть авиасообщение с Арменией

13.12.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анкара и Ереван намерены назначить спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Для нормализации отношений с Арменией мы скоро взаимно назначим спецпредставителей», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

По его словам, также планируется открыть чартерное авиасообщение с Ереваном.

В октябре Азербайджан и Турция провели совместные военные учения у границы с Арменией в Нахичевани. 

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / В Симферополе ФСБ ликвидировала боевика

23.10 / Систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края

26.11 / Семьи в Югре смогут получить 600 тыс. рублей на погашение ипотеки

29.06 / “Действовали по правилам”. В минобороны России прокомментировали ситуацию с нидерландским фрегатом

08.02 / Кончаловский: Путин – либерал, в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит – это коррупция

02.06 / Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС

31.05 / Бренд Haval запустил продажи внедорожника Chitu

16.05 / Партия «Зеленые» выбрала нового председателя

18.05 / Рада уволила министра экономики Петрашко

15.09 / “Купує квиток до Ростова”. Группа “Жадан и Собаки” представляет политическую песню “Вова”. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика