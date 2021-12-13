Глава ВОЗ предупредил о серьезных проблемах после пандемии

Человечество после завершения пандемии коронавируса может столкнуться с более серьезными, чем прежде, проблемами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», – отметил глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья, передает ТАСС.

По его словам, «пандемия показала: если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все». В этой связи необходимо «фундаментальное изменение» восприятия ценности здоровья. Следует «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

Гендиректор добавил, что мир не должен идти прежним «эксплуататорским» путем в сфере производства и потребления, «пренебрегать планетой» и проводить «вызывающую разногласия политику, которая разжигала пандемию».

Глава ВОЗ призвал относиться к здравоохранению не как к «затрате», а как к «инвестиции в наше общее будущее». При этом в центре усилий государств «должно быть достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, являющегося краеугольным камнем социальной, экономической и политической стабильности».

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Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.