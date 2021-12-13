 

Мнение: 8 вопросов коммунистам

13.12.2021, 21:54, Разное
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Коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться. В ходе дискуссий с сетевыми коммунистами, многие из которых проявляют завидное упорство в защите своей идеологии, у меня возникло несколько вопросов, на которые я так и не получил убедительных ответов. Может быть, мы сможем найти ответы в комментариях?

Вот эти вопросы.

1. Если Красная Армия сражалась в Гражданскую войну против иностранных интервентов, почему в советских учебниках эту войну называли «гражданской», то есть нашей внутренней? И почему не было ни одного сражения, в котором со стороны «интервентов» принимала бы участие хотя бы одна иностранная дивизия?

2. Почему коммунисты не создают коммунистических предприятий, предпочитая вместо этого работать на буржуев и отдавать им прибавочную стоимость? Почему даже коммунисты-миллионеры отказываются передавать управление бизнесом рабочим советам, отказываются делиться со своими рабочими прибылью предприятия?

3. Если власть в СССР была народной, почему ни один вождь за всю историю СССР не пришёл к власти путём всенародных выборов?

4. Кого в СССР можно назвать аналогом Генри Форда, знаменитого промышленника, сделавшего огромный вклад в развитие автомобильной отрасли США?

5. Почему ГДР был беднее ФРГ, КНДР беднее Южной Кореи, а Эстония беднее Финляндии? Сравнивая страны, я имею в виду достаток рабочих, их доступ к таким материальным благам, как мясо, жилплощадь или автомобили, например.

6. Если бедность советских рабочих компенсировалась социальной защищённостью, почему СССР не позволял своим социально защищённым рабочим свободно выезжать за рубеж, в страны капиталистического гнёта и эксплуатации?

7. Почему в стране всеобщего равенства существовали целые сети магазинов, в которые пускали только представителей номенклатуры и прочих избранных?

8. Согласны ли вы с генсеком Никитой Хрущёвым, ветераном НКВД, в его высокой оценке книги героя войны Александра Солженицына, «Один день Ивана Денисовича»?

Источник: Место для дискуссий



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