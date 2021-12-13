 

Опубликовано изображения нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S22

13.12.2021, 21:48, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, новые фагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 должны выйти на рынок в феврале будущего года. Однако разработчик уже опубликовал в сети первые изображения гаджетов.

По оценкам экспертов, в дизайне смартфонов мало что изменилось. Фактически перед нами предстал чуточку «подправленный» S21, то есть, представитель нынешнего поколения флагманов Samsung. Очевидная разница видна только на задней панели, которая стала глянцевой.

Также на изображении можно рассмотреть тройную основную камеру. Инсайдеры же сообщают, что специалисты компании основное внимание уделили на этот раз работе с дизайном модели S22 Ultra. Очевидно, в ней будет больше всего новизны и свежести.



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