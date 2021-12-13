Мнение: Друг Чарли
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Чарли нравится зима. Он любит гулять в морозную погоду.
И даже не тянется к теплу, когда люди греются…
Сегодня, между прочим, шесть лет, как точно в такой же день 13 декабря, но 2015 года в нашей семье появился Чарли.
Мы друг друга нашли не сразу. Чарли родился бездомным, но он нашелся и попал в добрые руки.
Я не видел Чарли, когда он был совсем крошечным. Вот таким.
В нашей семье Чарли появился, когда ему было уже 7 месяцев. А за несколько дней до 13 декабря 2015 года мы увидели в Facebook фотографию и объявление.
Так и появился Чарли в нашей жизни. Так мы живем вместе уже шесть лет…
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет