Мнение: Друг Чарли

Чарли нравится зима. Он любит гулять в морозную погоду.

И даже не тянется к теплу, когда люди греются…

Сегодня, между прочим, шесть лет, как точно в такой же день 13 декабря, но 2015 года в нашей семье появился Чарли.

Мы друг друга нашли не сразу. Чарли родился бездомным, но он нашелся и попал в добрые руки.

Я не видел Чарли, когда он был совсем крошечным. Вот таким.

В нашей семье Чарли появился, когда ему было уже 7 месяцев. А за несколько дней до 13 декабря 2015 года мы увидели в Facebook фотографию и объявление.

Так и появился Чарли в нашей жизни. Так мы живем вместе уже шесть лет…

—