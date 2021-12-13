Власти Костромы ответили критикам «страшненькой» скульптуры Снегурочки

Костромские власти не считают «страшненькой» Снегурочку, которую назвали «монстром» в соцсетях местные жители, сравнив со скульптурой нововоронежской Аленки.

В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на одной из улиц города. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Местные жители считают ее «страшненькой», «монстром», утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Аленки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать, передает РИА «Новости».

В пресс-службе администрации Костромы заявили, что Снегурочка – это бренд города, два года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки.

«Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же», – сообщил руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин.

Он усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение всех костромчан. По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, «есть некоторые идеи немножко ее приукрасить».

«А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша», – подчеркнул Шилин.

Жители Хабаровска потребовали убрать установленный в городском сквере памятник врачу с ребенком, скульптура напомнила им скандально известную скульптуру «Аленка».

Напомним, в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.

Музыкальный продюсер Андрей Разин заявлял о желании выкупить установленный в Нововоронеже памятник. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.

Позже скульптуру «Аленка» из Нововоронежа продали с аукциона за 2,6 млн рублей.