Минздрав заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID

Заболеваемость COVID-19 в РФ стабилизировалась и начала немного снижаться, при этом количество заболевших остается большим, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на канале «Россия 1».

«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 млн человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико – более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, никакой угрозы жизни для пациентов с «омикроном», находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию, ситуация стабильная.

Он отметил, что среди заболевших много людей, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, сказал Мурашко.

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В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, из-за желания россиян уехать отдыхать за рубеж, поскольку закрыть границы невозможно.

Ранее стало известно о первом умершем от «омикрона».

До этого Владимир Путин поручил разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса.