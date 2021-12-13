Мнение: Автоматизация и безработица, масштабы зарплатного рабства и опасность «спящих фирм»

1. Попробуйте-ка с первого взгляда найти людей, работающих на автоматизированной упаковочной линии на заглавной картинке (завод сырокопчёных колбас Черкизово). Создаётся впечатление, что люди там вообще не очень-то нужны – вполне можно обойтись роботами и колбасой. Строительство современных заводов ведёт к уничтожению низкоквалифицированных рабочих мест. Увы, но мы вынуждены строить автоматические производства, иначе отстанем от других стран. Почему так происходит, объясняет блогер gaz_v_pol:

https://olegmakarenko.ru/2300041.html?thread=834312585#t834312585

Производства с рабочими — прошлый век, отживают своё. Если цеха уже построены, ручные станки уже стоят и рабочие ими управляют — это ещё можно продолжать эксплуатировать с выгодой.

Новый цех для эксплуатации работы людей в большинстве бизнесов строить экономически бессмысленно. Завоз гастарбайтеров не отражает долгосрочный трэнд. Прочитал год назад и сохранил себе вот такой отрывок:

«В этом исследовании доктор экономических наук Гребенюк приводит два примера того, что значит автоматизация даже в российских условиях:

«На запущенном летом 2018 г. в Московской области крупнейшем в Европе заводе по производству сырокопченых колбас компании «Черкизово» вся производственная цепочка полностью автоматизирована. На это предприятие будет приходиться 30% всех сырокопчёных колбас, произведенных в России. Общий объем инвестиций в производство составил 7 млрд. руб., при этом на заводе будут трудится всего 170 сотрудников: IT-специалисты и инженеры. Можно предположить, что если все сырокопчёные колбасы в России будут производить по данной технологии, то в их изготовлении будут участвовать не более 570 человек».

И второй пример:

«В Ставропольском крае готовится к вводу в эксплуатацию первый в России завод по производству лактозы, который должен на первом этапе выпускать 1,8 тыс. т готовой продукции в год, что соответствует 10% импорта. Трудиться на этом предприятии будут только 5 человек. То есть для производства всей лактозы для нужд России будет необходимо не более 50 человек».

Источник: статья Гребенюк A. A. “Потребность российской экономики в иностранных трудовых ресурсах в условиях внедрения новых технологий” // журнал “Экономика региона”. — 2020. — т. 16, вып. 2. — стр. 507-521

https://economyofregion.ru/arhiv/potrebnost-rossijskoj-ekonomiki-v-inostrannyh-trudovyh-resursah-v-usloviyah-vnedreniya-novyh-tehnologij/

Вот ещё кусок, сохранил полтора года назад:

В Северо-Курильске открыли новый рыбоперерабатывающий завод. В день он будет перерабатывать 150 тонн рыбы в сутки, т.е. 50 тысяч тонн в год. Работает на нём … всего 20 человек. Оборудование поставили немцы и датчане, завод полностью автоматизирован.

https://sakhalin.info/news/193566

И так со всеми новыми заводами. Пора забыть старый подход “завод строится — появляются новые рабочие места для местных”. Теперь “завод строится — появляется 20 рабочих мест для айтишников, которых привезут издалека. А у местных работы станет меньше — поскольку конкурирующие рыбзаводы, построенные по старой технологии с высокой долей ручного труда, постепенно разорятся. Местные власти их будут поддерживать дотациями и льготными кредитами (закрытие завода это скандал, увольняемые люди могут федеральную трассу перекрыть и не дай Бог в Москве узнают). Но чуда не случится, постепенно эти низкотехнологичные заводы разорятся.

Что с людьми делать, непонятно. Работник рыбзавода (старого образца) на программиста не переучится.

Даже в Китае с их готовностью работать за низкую зарплату — всё равно робот выгоднее. Китайский JD.com (крупнейший ритейлер) запустил полностью роботизированный склад и уменьшил количество сотрудников с 5000 до 5 человек, которые просто контролируют работу машин. При этом склад может обрабатывать до 200 тыс. заказов в день.

Посмотрите видео, как этот склад работает, это круто с точки зрения IT:

https://www.youtube.com/watch?v=RFV8IkY52iY

Неудивительно, что так много людей ностальгирует по СССР. Тогда большинство трудилось на относительно простых, понятных рабочих местах. Жизнь крутилась вокруг крупных предприятий, которые хотя и работали неэффективно и платили немного, но зато гарантировали населению работу (с которой довольно сложно было выгнать даже за пьянство). Разница в уровне жизни между специалистами высокой квалификации и обычными работниками была не такой высокой, как сейчас. Наконец, советская пропаганда убеждала, что быть простым рабочим в «государстве рабочих и крестьян» – это почётно.

Сейчас же парадигма серьёзно поменялась. Для хорошего заработка вам нужно идти в айти, в инженеры, в бизнес, в управленцы, либо искать востребованную работу в сфере услуг. Конечно, хорошо платят ещё очень много кому – например, врачам высокой квалификации, лётчикам, морякам и так далее – но это уже профессии «по призванию», которые далеко не каждый потянет.

2. К вопросу о масштабах так называемого «зарплатного рабства»:

https://lenta.ru/news/2021/12/08/vibora_net/

Каждый второй россиянин сталкивается с зарплатным рабством при устройстве на новую работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства InDepth.

Эксперты выяснили, что у половины россиян (50,6 процентов) при трудоустройстве не было возможности выбрать зарплатный банк. Основными причинами такого решения являлись нежелание работодателя платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком, подчеркивается в исследовании. Кроме того, только в 15 процентах случаев работодатель объяснял это тем, что карта зарплатного банка предоставляет дополнительные бонусы сотруднику и самой организации.

Также отмечается, что 73 процента россиян никогда не меняли зарплатную карту, 14 процентов делали это по собственному желанию, 13 процентов — по просьбе работодателя. Еще 36 процентов граждан хотели бы сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления.

3. Антон Арнаутов, известный представитель финансового мира, пишет о проблемах со своей спящей фирмой, которую он всё собирался закрыть, но так год за годом и забывал:

https://www.facebook.com/anton.arnautov/posts/4750246601708458

Впервые имею шансы попасть в криминальные хроники. Правда, в качестве потерпевшего, увы. А все ваша дигитализация!

Выяснилось, что некий удостоверяющий центр “Солар” выпустил якобы мою ЭЦП. И некие другие замечательные люди подали в налоговую кучу бумаг по ндс на мою давно и прочно спящую фирму, которую все не доходили руки закрыть.

По “Солару” и его ЭЦП куча инфы в интернете, вагон и телега пострадавших. Но центр и поныне здравствует.

Еду в ФНС и полицию подавать заявления. Ждите продолжения репортажа.

И действительно, какие-то обыски в том центре проходили ещё полгода назад. Как видно, тогда удостоверяющему центру удалось убедить органы, что у него всё чисто.

Будучи предпринимателем, я хочу сказать по этому поводу две вещи.

Первое. Если у вас есть старая «спящая» фирма, или если у вас есть доля в фирме, которой управляет кто-то другой, и которая вам не нужна, обезвредьте мину в ближайшие месяцы. Оторвите афедрон от кресла, сходите к юристам и закройте. Проблем такая спящая красавица может доставить массу, причём таких, о которых вы сейчас и не подозреваете. Стратегия «пусть лежит, есть не просит, вдруг понадобится» уже устарела. Дешевле сейчас закрыть, а вот когда понадобится — открыть заново.

Второе. Электронные подписи в том виде, в котором они внедрены в России — насквозь дырявая технология. Для айтишников: это как подключить всю фирму к серверу Линукс, а чтобы админить было легче, дать каждому сотруднику пароль от рута и поставить на все файлы разрешение 777. То есть теоретически-то с электронными подписями всё в порядке. Однако на практике они выдаются и используются до того криво, что являются сейчас «защитой от честных людей».

Проблема не ограничивается тем, что жулики могут выпусть вашу электронную подпись без вашего ведома. Процедура в принципе кривая. К примеру, некоторые сайты требуют от предпринимателя использовать ЭЦП. При этом предприниматель не может выпустить ЭЦП конкретно для этого сайта, не может указать, что конкретно можно делать при помощи этой подписи, а что нет. Он вынужден или загружать на этот сайт всю отчётность лично, или смириться с тем, что каждый его бухгалтер сможет без его ведома подписывать его подписью самые серьёзные документы.

По сути, предпринимателям сейчас остаётся только смиренно ждать, когда мошенники и рейдеры ограбят достаточное количество известных бизнесменов, чтобы ведомства начали думать хотя бы о базовой безопасности.