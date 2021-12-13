 

США хотят увидеть, как РФ выполняет Минские соглашения – Блинкен

13.12.2021, 20:46, Новости дня
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Когда ведущий спросил, прислушивается ли президент РФ Владимир Путин к заявлениям международного сообщества, Блинкен сказал: “Мы увидим в ближайшие дни и недели”. 

Президент США Джо Байден, по словам Блинкена, дважды во время разговоров с Путиным дал понять ему, что США отдают предпочтение стабильным и предсказуемым отношениям с РФ. 

“Но если Россия продолжит предпринимать безрассудные и агрессивные действия, мы ответим – и не только мы, партнеры и союзники по всему миру.  Вот почему я был в НАТО всего неделю назад. Именно поэтому я здесь, на встрече “Большой семерки”. И я думаю, люди должны понять, что Украина важна, и мы твердо привержены ее суверенитету, ее территориальной целостности”, – продолжил госсекретарь. 

Он подчеркнул, что сейчас “на карту поставлено нечто еще большее”, чем Украина – речь идет об основных правилах поведения в международной системе. 

Ведущий спросил, почему действия РФ, которая стягивает войска к границе с Украиной не стали поводом для какого-нибудь наказания. Блинкен сказал, что они стали “триггером для действий”. 

“Это послужило толчком к тому, что мы собрали союзников и партнеров по всему миру […] чтобы ясно показать не только глубокую общую озабоченность, но и тот факт, что мы готовы вместе скоординировано принять очень решительные меры, если господин Путин продолжит свою агрессию против Украины. Теперь нам нужно посмотреть, не только ли он получил послание, но и отреагировал на него. Есть и другой путь вперед. Это то, что президент предложил президенту Путину, и я сделал то же самое с моим российским коллегой и другими, и это дипломатия. Россия и Украина много лет назад договорились о так называемых Минских соглашениях, которые позволили разрядить кризис на востоке Украины, вернуть Украине ее границы. И сейчас мы хотели бы видеть, как Россия выполняет свои обязательства по этому соглашению. Мы собираемся проверить это предложение вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и посмотреть, как отреагирует Россия”, – добавил госсекретарь США.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной, это подтверждают украинская разведка и Минобороны. 

На этом фоне РФ обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, а США подчеркивают, что обязательства на себя взяла и Россия и именно она их не выполняет.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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