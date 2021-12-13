 

“Европейская солидарность” и “Слуга народа” – лидеры парламентского антирейтинга – опрос

13.12.2021, 20:46, Новости дня
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В тройке лидеров парламентского антирейтинга также “Оппозиционная платформа – За жизнь”, за которую никогда не стали бы голосовать 17% опрошенных.

9% респондентов не отдали бы свои голоса за “Батьківщину”.

По 3% украинцев ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Радикальную партию и Партию Шария.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом “лицом к лицу” с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Согласно результатам опроса, “Слуга народа” лидирует в рейтинге политических партий – ее готовы поддержать 19% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. “Европейская солидарность” на втором месте – у нее 16%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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