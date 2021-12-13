Рашкину запретили охотиться и выходить ночью из дома

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Срок действия запрета установлен до 13 февраля.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.

Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.