Девушка выложила объявление о продаже «ребенка» для рекламы бизнеса в Ленобласти

В Ленинградской области 17-летняя девушка, которая выставила объявление о продаже ребенка ради рекламы своего бизнеса, отделалась профилактической беседой с полицией, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Спб и ЛО Вячеслав Степченко.

В пресс-службе пояснили, что 17-летняя девушка поместила объявление о продаже ребенка за 10 тыс. рублей в категорию «животное» о продаже ребенка за 10 тыс. рублей, передает ФАН.

Таким образом она хотела привлечь внимание пользователей к своему бизнесу по продаже тортов. С подростком провели беседу. Ей не грозит административной или уголовной ответственности,

В ноябре следователи завершили расследование в отношении женщины, подозреваемой в продаже новорожденного ребенка. Согласно версии следствия, женщина опубликовала в Сети объявление о поиске приемных родителей для новорожденного сына, она потребовала от потенциальных приемных родителей 100 тыс. рублей и прилетела в Москву для заключения сделки.