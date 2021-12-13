 

Девушка выложила объявление о продаже «ребенка» для рекламы бизнеса в Ленобласти

13.12.2021, 20:36, Новости дня
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В Ленинградской области 17-летняя девушка, которая выставила объявление о продаже ребенка ради рекламы своего бизнеса, отделалась профилактической беседой с полицией, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Спб и ЛО Вячеслав Степченко.

В пресс-службе пояснили, что 17-летняя девушка поместила объявление о продаже ребенка за 10 тыс. рублей в категорию «животное» о продаже ребенка за 10 тыс. рублей, передает ФАН.

Таким образом она хотела привлечь внимание пользователей к своему бизнесу по продаже тортов. С подростком провели беседу. Ей не грозит административной или уголовной ответственности,

В ноябре следователи завершили расследование в отношении женщины, подозреваемой в продаже новорожденного ребенка. Согласно версии следствия, женщина опубликовала в Сети объявление о поиске приемных родителей для новорожденного сына, она потребовала от потенциальных приемных родителей 100 тыс. рублей и прилетела в Москву для заключения сделки.



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