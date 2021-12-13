Коалиция против диктаторов

В Вашингтоне по инициативе президента США Байдена прошел «Саммит за демократию». Россию не позвали, а Украина — была.



Джо Байден во время видеосвязи с участниками саммита. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Из-за пандемии участники мероприятия из более чем 100 стран общались в режиме онлайн. В следующем году США намерены провести очную встречу.

Выбор участников

Саммит был приурочен к Международному дню защиты прав человека. Помимо политиков, в нем приняли участие активисты гражданского общества, «капитаны бизнеса», журналисты. Цель мероприятия, проведение которого было обещано Джо Байденом еще в ходе предвыборной кампании, — выработка общей стратегии укрепления и защиты демократии во всем мире и противодействия диктатуре и авторитаризму. Чтобы подкрепить риторику делом, президент США объявил, что планирует при поддержке Конгресса выделить 424 млн долларов на помощь независимым СМИ за рубежом, борьбу с коррупцией, продвижение технологий и защиту справедливых выборов.

Байден постоянно повторяет: мир находится на «переломном этапе» между демократией и автократией, и «мы должны доказать, что демократия работает».

Крупнейшие страны, не получившие приглашения на саммит, в первую очередь Китай и Россия, выступили с резкой критикой как самого мероприятия, так и политики страны-организатора. Редкий случай: послы РФ и КНР в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании The National Interest (издатель — Димитри Саймс, он же — ведущий передачи «Большая игра» на Первом канале, в которой говорится, что «затея» с проведением саммита «предпринята американцами в духе менталитета времен холодной войны», и подчеркивается, что Китай и РФ «категорически отвергают этот шаг»). В ответ пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что США всегда будут работать над укреплением демократии во всем мире, «это не то, за что мы будем извиняться».

Кстати, в этот раз американцы, которых регулярно обвиняют в двойных стандартах, когда речь заходит о правах человека, «не смогли поступиться принципами» и,

помимо РФ и КНР, не пригласили на саммит давних и важных союзников Америки: Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Не были приглашены две страны НАТО — Турция и Венгрия.

С другой стороны, американские и международные правозащитники подвергли сомнению приглашение таких стран, как Филиппины, которые Государственный департамент осудил за внесудебные казни, Пакистан, который обвиняется Вашингтоном в «исчезновении людей, организованном правительством или его агентами» (премьер-министр Пакистана Имран Хан — звезда крикета 30 лет назад, лондонский плейбой и гедонист — сам отказался от участия в саммите). Правозащитная организация Freedom House заявила, что олигархи Грузии «влияют на политику и средства массовой информации» и что Нигерия, «крупнейшая демократия» Африки, страдает от повальной коррупции и допускает преследование и аресты журналистов. Претензии активистов также были высказаны в связи с приглашением на саммит премьер-министра Индии Моди и президента Бразилии Болсонару.

«Соединенные Штаты обратились к разным регионам, чьи успехи, как мы считаем, будут способствовать построению более справедливого и мирного порядка на планете», — сказала на брифинге Узра Зейя, заместитель госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что приглашения не следует рассматривать как «знак одобрения подхода (стран) к вопросам построения демократии, это возможность стремиться к лучшему».

Freedom House называет более 30% из 110 приглашенных стран «частично свободными». Три названы «несвободными»:

Ангола,

Демократическая Республика Конго

Ирак.

Более десятка участников классифицируются шведским институтом V-Dem как «электоральные автократии», включая Филиппины, Индию и Кению.

Подчеркнем отдельно: Украина участвовала.

А судьи кто?

Некоторые активисты призывают президента Байдена уделять больше внимания проблемам внутри страны, прежде чем сосредоточиться на защите демократии за рубежом. «Вы не можете пытаться экспортировать и защищать демократию во всем мире, если не можете защитить ее внутри страны, — пояснил газете «Нью-Йорк таймс» Клифф Олбрайт, соучредитель и исполнительный директор НКО из Атланты Black Voters Matter Fund. — Ты не можешь быть мировым пожарным, когда твой дом горит».

На международной арене, напоминает в журнале «Тайм» журналист Рой Чаудури, Джо Байден отдал Афганистан в руки «исламистской автократии и голода», а теперь завершает сделку по продаже оружия Саудовской Аравии на 650 млн долларов.

Независимо от того, сколь настойчиво Белый дом говорит о демократии, на деле встреча посвящена созданию коалиции против Китая и России, замечает Рой Чаудури.

Иными словами, США не имеют морального права учить других демократии. Джо Байден, выступая на форуме, признал критику и прямо заявил, что Америка испытывает проблемы: «В Соединенных Штатах мы не хуже других знаем, что обновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий. Американская демократия — это непрекращающаяся борьба за то, чтобы соответствовать нашим высшим идеалам, излечить разногласия и подтвердить свою приверженность основополагающей идее нашей нации, закрепленной в Декларации независимости». В качестве примера президент назвал право голоса, призвав Конгресс принять закон, противодействующий ограничениям, которые были введены во многих штатах, возглавляемых республиканцами, после прошлогодних выборов. Байден сказал, что Министерство юстиции удвоит количество юристов, защищающих и обеспечивающих соблюдение законов о праве голоса: «Мы должны облегчить людям процесс голосования, а не усложнить его».

Одновременно президент-демократ призвал Америку играть ведущую роль в укреплении демократии в мире и против того, что его администрация называет «маршем авторитаризма в китайском и русском стиле».

Важно, что в этом вопросе он имеет поддержку в Республиканской партии. Идея «оркестра демократий» (выражение покойного сенатора Джона Маккейна), который мог бы «сформировать ядро мирового порядка, основанного на свободе, действуя там, где ООН бездействует», поддерживается республиканцами, кроме, пожалуй, самых заядлых «трампистов», считающих, что Америка должна устраниться от мировых проблем. Вспомним, «икона республиканцев» Рональд Рейган называл Америку сияющим градом на холме и маяком свободы, на который смотрят другие государства. Рейган, премьер-министр Великобритании Тэтчер и Михаил Горбачев смогли изменить историю в конце прошлого века. А что нынешние политики?

Майкл Дж. Абрамовиц, президент Freedom House, сказал, что Соединенные Штаты «сейчас переживают тяжелый период». Но он также заявил, что внутренние недостатки не должны мешать США продвигать по всему миру свои основные ценности. «Без участия и лидерства Соединенных Штатов дело демократии не продвинется вперед, — сказал правозащитник. — Кто еще это сделает?»

85% американцев говорят, что политическая система нуждается в изменениях. В глобальном масштабе доля людей, недовольных демократией, поднялась с 48% в середине 1990-х до 57,5% —

«самый высокий уровень недовольства демократией за всю историю», говорится в исследовании Кембриджского университета (опрос охватил более четырех млн человек в 154 странах).

Как отмечают в статье для сайта CNN венесуэльский оппозиционный политик Леопольдо Лопес и американский правозащитник Юриэл Эпштейн, саммит выработал рекомендации, но нужны «рабочие механизмы». ООН, созданная для устранения войн и поддержания мира, не может решить задачу продвижения демократии. Совет ООН по правам человека — орган, который призван обеспечивать «поощрение и защиту всех прав человека во всем мире», — включает в себя Китай, Кубу, Россию и Венесуэлу. Излишне говорить, пишут авторы, что права человека вряд ли будут занимать высокое место в списке приоритетов стран, которые травят деятелей оппозиции, сажают в тюрьму политических оппонентов или проводят геноцид целых народов. Но после саммита появилась надежда.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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