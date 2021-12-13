Я бухой – Личное мнение

В девятую годовщину свадьбы ряженый в праздничную спецовку лакея Джиган раскрыл секрет долголетия своего брака.



Фото: Соцсети

Хоть раз сказал правду. Молодец, что отважился.

Отпраздновав день рождения тёщи, Джиган потащился в «Рождественский Париж , город пропитанный атмосферой романтики и любви», где его ждала изощрённая пытка «старинной архитектурой и круасснами на завтрак ,эйфелевой башней , узкими улочками… и миллионом впечатлений».

Как вы уже поняли, штампованные фразочки «одноклассниц» (была такая соцсеть для салатниц в далёком 2005, кажется, году) принадлежат не мне, а Оксане Самойловой — «счастливой жене» Джигана и матери его детей.

Неуёмная Оксанка вывезла всё семейство в Париж романтически праздновать годовщину свадьбы. Там на всех членов семьи, включая детей, напялили наряды пастухов и пастушек, играющих в аристократов, и заставили фотографироваться в замке.

Оксанка, делившая джакуззи с Джиганом и другой полуголой девушкой, пришла к успеху. Аристократия 21 века.



Фото: Соцсети

Всё чинно, благородно. Не побоюсь этого слова, достойно.

Именно таким задумывала это действо повышенной романтичности Оксанка. Смотрите, дорогие подписчицы, как меня муш любит! И «звонит уже 12 лет каждые 5 минут, что бы убедиться что всё в порядке» и «едет домой на всей скорости с любой точки города , когда я говорю что «кажется у меня паническая атака».

Самойлова скрупулёзно перечислила все признаки токсичных, нездорово созависимых отношений с мужем. Можете глянуть и ужаснуться. Они — в коллаже слева.



Фото: Соцсети

Однако в комментарии под фотосетом нарядных лакеев припёрся Тимати и обосрал «счастливой жене и матери» всё малину.

«Я бухой», — честно ответил Джиган, которому теперь, скорее всего, запретят общаться с Юнусовым.

Зачем ему свободный как ветер друг-холостяк, да ещё и с дурацкими подколами?

Шутки шутками, но любую пружину можно сжимать лишь до определённого момента. Тебе ли, Оксан, не знать?

Притормози: твой муж — уже на грани. Ещё чуть-чуть — и тебе снова «не захочется просыпаться в этот мир».

Тебя слишком много. Ты — везде. На страже в режиме 24/7. Ты лишила бедного Джигу личного пространства, и его внутренняя пружина вот-вот разогнётся и хлопнет тебя по вусмерть уботексированному лбу.

Возможно, будет синяк. Оно тебе надо?

Состояли в токсичных отношениях? В качестве кого? Перекрываете кислород партнёру, ограничивая свободу? А зачем? Чего ссыте-то?

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