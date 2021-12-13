 

Я бухой – Личное мнение

13.12.2021, 20:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В девятую годовщину свадьбы ряженый в праздничную спецовку лакея Джиган раскрыл секрет долголетия своего брака.


Фото: Соцсети

Хоть раз сказал правду. Молодец, что отважился.

Отпраздновав день рождения тёщи, Джиган потащился в «Рождественский Париж , город пропитанный атмосферой романтики и любви», где его ждала изощрённая пытка «старинной архитектурой и круасснами на завтрак ,эйфелевой башней , узкими улочками… и миллионом впечатлений».

Как вы уже поняли, штампованные фразочки «одноклассниц» (была такая соцсеть для салатниц в далёком 2005, кажется, году) принадлежат не мне, а Оксане Самойловой — «счастливой жене» Джигана и матери его детей.

Неуёмная Оксанка вывезла всё семейство в Париж романтически праздновать годовщину свадьбы. Там на всех членов семьи, включая детей, напялили наряды пастухов и пастушек, играющих в аристократов, и заставили фотографироваться в замке.

Оксанка, делившая джакуззи с Джиганом и другой полуголой девушкой, пришла к успеху. Аристократия 21 века.


Фото: Соцсети

Всё чинно, благородно. Не побоюсь этого слова, достойно.

Именно таким задумывала это действо повышенной романтичности Оксанка. Смотрите, дорогие подписчицы, как меня муш любит! И «звонит уже 12 лет каждые 5 минут, что бы убедиться что всё в порядке» и «едет домой на всей скорости с любой точки города , когда я говорю что «кажется у меня паническая атака».

Самойлова скрупулёзно перечислила все признаки токсичных, нездорово созависимых отношений с мужем. Можете глянуть и ужаснуться. Они — в коллаже слева.


Фото: Соцсети

Однако в комментарии под фотосетом нарядных лакеев припёрся Тимати и обосрал «счастливой жене и матери» всё малину.

«Я бухой», — честно ответил Джиган, которому теперь, скорее всего, запретят общаться с Юнусовым.

Зачем ему свободный как ветер друг-холостяк, да ещё и с дурацкими подколами?

Шутки шутками, но любую пружину можно сжимать лишь до определённого момента. Тебе ли, Оксан, не знать?

Притормози: твой муж — уже на грани. Ещё чуть-чуть — и тебе снова «не захочется просыпаться в этот мир».

Тебя слишком много. Ты — везде. На страже в режиме 24/7. Ты лишила бедного Джигу личного пространства, и его внутренняя пружина вот-вот разогнётся и хлопнет тебя по вусмерть уботексированному лбу.

Возможно, будет синяк. Оно тебе надо?

Состояли в токсичных отношениях? В качестве кого? Перекрываете кислород партнёру, ограничивая свободу? А зачем? Чего ссыте-то?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Мнение: Апокалипсис нау. Караул устал

28.09 / ЭКО vs естественное оплодотворение во время пандемии. Говорит доктор

20.08 / «Советую приговорить вредителей к расстрелу»

13.09 / Наташа Королева после ограбления дома объявила о подработке

30.10 / Мнение: Лось

17.07 / Помпео предложил всему миру выступить «единым фронтом» против Китая

21.10 / Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева

15.06 / ГУЛАГ со всеми удобствами

15.07 / Турчак предложил организовать отдых детей медиков из “красных зон”

03.11 / В убийстве “колбасного короля” подозревают его бывшую жену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика