МИД России запретил ЦРУ нанимать на работу российских граждан

Министерство иностранных дел России уведомило американское разведывательное ведомство о том, что оно впредь не сможет нанимать на работу российских граждан. Запрет вступает в силу через два месяца.

По оценкам российских спецслужб, в результате запрета без работы останется около 10 тысяч россиян, а деятельность ЦРУ в России серьёзно пострадает. МИД называет это ответной мерой на действия американских властей, которые чинят необоснованные препятствия деятельности российской разведке в Америке.

«За последний год ни Служба внешней разведки, ни Главное управление Генштаба России не могут нормально работать в США – беспочвенные придирки, задержания, высылки следуют одна за другой. Мы уже перестали считать все те недружественные акты, которые допускают наши американские партнёры, и только сейчас решили дать адекватный ответ», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В течение двух месяцев резидентуры ЦРУ в России обязаны уволить всех работающих на них российских граждан и не нанимать новых. В Госдепартаменте назвали решение российских властей «чересчур эмоциональным»: «Многие годы мы давали высокооплачиваемую работу тысячам российских граждан. Они платили налоги в России, содержали свои семьи. Теперь они остаются без средств к существованию. Не думаю, что российское государство даст им достойную альтернативу», – посетовал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Возможно, что россияне всё же не останутся без работы. Правительство США рассматривает их перевод из ЦРУ в другие структуры – например, АНБ или ФБР.

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