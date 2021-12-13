 

МИД России запретил ЦРУ нанимать на работу российских граждан

13.12.2021, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство иностранных дел России уведомило американское разведывательное ведомство о том, что оно впредь не сможет нанимать на работу российских граждан. Запрет вступает в силу через два месяца.

По оценкам российских спецслужб, в результате запрета без работы останется около 10 тысяч россиян, а деятельность ЦРУ в России серьёзно пострадает. МИД называет это ответной мерой на действия американских властей, которые чинят необоснованные препятствия деятельности российской разведке в Америке.

«За последний год ни Служба внешней разведки, ни Главное управление Генштаба России не могут нормально работать в США – беспочвенные придирки, задержания, высылки следуют одна за другой. Мы уже перестали считать все те недружественные акты, которые допускают наши американские партнёры, и только сейчас решили дать адекватный ответ», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В течение двух месяцев резидентуры ЦРУ в России обязаны уволить всех работающих на них российских граждан и не нанимать новых. В Госдепартаменте назвали решение российских властей «чересчур эмоциональным»: «Многие годы мы давали высокооплачиваемую работу тысячам российских граждан. Они платили налоги в России, содержали свои семьи. Теперь они остаются без средств к существованию. Не думаю, что российское государство даст им достойную альтернативу», – посетовал директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Возможно, что россияне всё же не останутся без работы. Правительство США рассматривает их перевод из ЦРУ в другие структуры – например, АНБ или ФБР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой

15.08 / Ученые: Алоэ помогает улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови

04.04 / “Небольшие, но постоянные изменения”: Британский медик рассказала о двух необходимых для долголетия привычках

12.11 / Платежным оператором нового участка ЦКАД стала компания “ЭЛЕКСНЕТ”

07.10 / Звезда сериалов “Зачарованные” и “Беверли Хиллз” записывает прощальное видео

22.01 / Айыы

05.09 / Ученые: Способность дроздофил зрительно контролировать свои движения в полете будет применена в робототехнике

06.10 / Маски из аспирина и гидроколлоидные пластыри от прыщей: худшие тенденции в макияже и почему их следует избегать

17.08 / Употребление йогуртов может предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера

04.09 / Мнение: КНДР и коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика