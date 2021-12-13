Эксперт рассказал, как мандарины помогают бороться с лишним весом

Алексей Ковальков, диетолог, рассказал, можно ли избавиться от лишнего веса если добавить в меню мандарины. Специалист напомнил, что цитрусовые полезны и для поднятия иммунитета.

Диетолог для своего канала в YouTube объясняет, что в одной мандаринке имеется 8% от суточного количества клетчатки, которую должен получить организм человека. Употреблять такой продукт очень полезно, так как мандарины способны утолять голод, провоцировать чувство сытости, задерживают формирование камней в желудочно-кишечном тракте, вычищая кишечник.

Также мандарины помогают эффективно бороться с целлюлитом. В их составе имеется аскорбиновая кислота, которая принимает участие в синтезе коллагена. Благодаря этому веществу кожа способна сохранить свою упругость. В день безопасно есть 5-6 штук плодов, но только распределяя в течении дня.

Вокруг этого цитруса существует немало мифов, один из них говорит о том, что в сутки нельзя съедать больше 4 штук. Диетолог заявляет, что если съесть их больше, то ничего страшного случиться не может. Например, мандарины считаются продуктом ежедневного употребления в Китае. После еды стоит только полоскать ротовую полость, чтобы сохранять здоровье зубов.

Источник: vm.ru