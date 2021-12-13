Ученые нашли способ облегчать боль с помощью вещества из жирных кислот лосося

Ученые из РФ предлагают лечить нейропатическую боль с помощью синаптамида, получаемого из жирных кислот лосося. Итоги работы ученых опубликовали в International Journal of Molecular Sciences.

Опыт выполнялся под руководством Игоря Манжуло, кандидата биологических наук. Специалисты выяснили, что синаптамид смог остановить воспалительный процесс и деградирование нейронов, что помогло улучшить самочувствие грызунов и не допустить формирования нарушений долговременной памяти, что часто сопровождает патологический процесс.

Ученые объясняют, что из-за травм или заболеваний может нарушаться функционирование нервной системы, приводя к указанной проблеме. Нейропатические боли вызываются не физическими воздействиями и стимулированием рецепторов, а патологическим возбуждением нейронов. Организм может обманывать сам себя, как в эпизодах фантомной боли в ампутированных конечностях.

Доктора при этом применяют терапию нестероидными противовоспалительными средствами и антидепрессантами, что снимает болевую симптоматику лишь за счет гашения чувствительности нервных волокон, но причины проблемы устранить не могут. Боль понижает качество жизни человека, а безрезультатное лечение очень дорогостоящее.

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского во Владивостоке решили пролечить нейропатическую боль и сопровождающие нарушения памяти с помощью синаптамида, который был получен из жирных кислот лосося. Они указали, что соединение помогает восстанавливать нервную ткань после травм, а указанная боль связана с воспалительным процессом, который повреждает нейроны. Из-за этого может страдать гиппокамп и появляются трудности с памятью.

Исследования проводились на грызунах, у которых был поврежден седалищный нерв, из-за чего возникала указанная боль. Животным давали воду, в которую добавили синаптамид. Ученые ждали, что лекарство поможет восстанавливать нейроны, которые пострадали, и потом поведение животных, трансформированное заболеванием, придет в нормальное состояние.

Как оказалось, действие вещества помогло испытуемым хорошо пройти тесты на запоминание и ориентировку в лабиринте. У грызунов отметили меньшую реакцию на прикосновение и тепло, незначительное влияние могло вызвать приступы головной боли. Исследования нервных тканей продемонстрировали, что воспалительный процесс снизился, а клетки гиппокампа прекратили разрушаться.

Из результатов работы видно то, что синаптамид действенно работает не только в исключении симптоматики, а и в терапии нейропатии. Эксперты не теряют надежды, что компонент включат в препараты для терапии нейропатической боли у людей.

Источник: www.mn.ru