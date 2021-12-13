 

Ученые рассказали о роли солнечного света в профилактике аутоимунных заболеваний

13.12.2021, 20:30, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы влияния солнечного излучения на человеческий организм. Выяснилось, что солнечный свет является мощным средством в профилактике рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний.
В научной работе ученых, представляющих Университет Калифорнии (Сан-Франциско, США), приняли участие две группы исследуемых. В первую, насчитывающую 332 человека в возрасте от 3 до 22 лет, вошли участники, у которых был диагностирован рассеянный склероз, а вторая включала 534 респондента, не имеющих упомянутого диагноза. Медики изучили условия жизни всех упомянутых жителей страны, при этом основным фактором было количество солнечного излучения, потребляемого участниками ежедневно, выраженное во времени. В частности, 19% представителей первой группы упомянули о том, что в ходе предстоящего летнего периода проводили под солнечным светом менее получаса в день – для сравнения, в эту категорию, имеющую низкий уровень солнечного облучения, из второй группы попали лишь 6% участников. После подведения всех итогов аналитической работы результаты показали, что исследуемые, проводящие на открытом воздухе в среднем от 30 минут до одного часа в день, обладают риском развития рассеянного склероза на 52% более низким, чем те, которые подвергались влиянию натурального солнечного излучения менее получаса в день.

Резюмируя итоги исследования, исследователи назвали чрезвычайно высокой роль солнца в снижении риска появления вышеуказанных болезней. “Оно также стимулирует иммунные клетки в коже, которые играют защитную роль при таких заболеваниях, как рассеянный склероз. Витамин D может также изменять биологическую функцию иммунных клеток и, таким образом, играть роль в защите от аутоиммунных заболеваний”, – добавили эксперты. Материалы научной работы были опубликованы в Neurology.

Источник: bukvoed.info



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