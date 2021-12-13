 

Мнение: Хотели прогнуться…

13.12.2021, 20:28, Разное
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Кстати, рубрика “По следам наших публикаций”. Давеча писал про ЦИАН – один из крупнейших в стране сервисов объявлений по недвижимости, который провел публичное размещение своих акций на американской бирже. Прямо накануне размещения, явно пытаясь прогнуться перед адептами “новой нормальности”, ЦИАН объявил о запрете указывать национальность в объявлениях. Типа – смотрите, вот какие мы инклюзивные и толерантные, мы не какие-то дикари и абьюзеры, мы даем расистам бой! Мы с тобой, прекрасный Западный мир! Мы готовы половину клиентов распугать, но говорим твердо: расизм не пройдет!

То есть они это сделали, уселись и стали ждать плюшек, как примерные ученики.

А я еще в том тексте отмечал некоторую несуразность такого поведения компании с точки зрения потенциального инвестора; толерантность толерантностью – но ведь и прибыль какая-то нужна! А откуда ее брать, если клиентура вся разбежится и перестанет объявы давать?! Хотя, конечно, тоже думал, что это мы тут, расисты и абьюзеры, думаем о деньгах – а на Западе сейчас все мысли только о Новой Нормальности и о том, как ей соответствовать.

И вот – итог: “За последние 7 дней акции компании обвалились на 19,2%. И, вероятно, это не предел падения. Капитализация #циан стала заложником курса компании на «новую этику». На днях руководство компании объявило о том, что они запретят размещать объявления о сделках с недвижимостью, если в них есть какое-либо ущемление клиентов по национальному признаку”.

20% за неделю – это, надо сказать, неслабо. Такими темпами можно за месяц до “мусорного рейтинга” доползти… В общем мир, оказывается, еще не окончательно сошел с ума, а люди на Западе пока еще не окончательно разучились считать деньги – даже несмотря на безумный карнавал BLM, который второй год беснуется под их окнами, выходящими на Уолл-Стрит.

ТакЪ Победим.

Источник: Размышления вольного социолога



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