Мнение: Заполненность ПХГ в Европе, Россия стала втрое зеленее и самолёт-птица

1. Зима только началась, а морозы в Европе уже такие трескучие, что запасы газа в европейских хранилищах снизились за месяц с 76% до 65% (в период с 8 ноября по 6 декабря). Хуже всего с запасами в Германии и других странах Центральной и Юго-Восточной Европы:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/naskolko-zapolneny-gazovye-hranilisca-ukrainy-i-stran-evropy-na-fone-rekordnyh-morozov-61b0f2ba42eb935856f69e20

64,92% — это чуть более 70 миллиардов кубометров «голубого топлива» (источник: ТАСС). Это почти на 18 млрд кубов меньше, чем в среднем за последние 5 лет, сообщает РБК.

Если сравнить объемы использования газа за первую неделю декабря, то получится, что было выкачано на 19% больше газа, чем в среднем за аналогичный период прошлых годов. До большей части Европы серьезные морозы еще не дошли, а в газовых хранилищах Европы уже нет более трети запасов природного газа.

2. Коллега genby пишет про подвиги российских статистиков:

https://genby.livejournal.com/958411.html

Считается, что в среднем Россия производит 2,2 миллиарда тонн углерода, из которых 0,60 млрд тонн поглощают леса. Разница составила 1,6 Гт С02 в год. в 2018 году. Это было четвертое место в мире по загрязнению атмосферы, после США, Китая, и Индии.

По итогам первого цикла госинвентаризации, выяснилось что леса РФ поглощают до 1,6 млрд тонн СО2 в год. Поскольку квота на тонна выбросов СО2 стоит сейчас в Европе 50 евро. Данный пересчет Рослесинфоргом поглощения выбросов российскими лесами с 0,65 млрд тонн до 1,6 млрд тонн, принес России 47,5 млрд евро ежегодно.

Я восхищен. Полгода назад я написал, что Россия довольно быстро станет страной без углеродного следа. Но я прогнозировал, что поглощение поднимут до 1,1 млрд тонн. Нет, специалисты Рослесинфорга уличили меня в некомпетентности и увеличили поглощение углерода российскими лесами втрое, до 1,6 млрд тонн в год. Теперь в рамках подготовки национального доклада о парниковых газах нужно, чтобы специалистов Рослесинфорга, скажем проверили старшие товарищи из Рослесхоза и уточнили бы их оценку, в большую сторону, скажем до 1,8 млрд тонн – вдруг и в Рослесинфорге недостаточно сильные специалисты. Выбросы от промышленности быстро сокращаются, российские леса стали поглощать углерод особенно активно. Так лет через 5 мы станем единственной и первой страной мира, которая пахнет фиалками.

3. В развивающейся Африке растёт своя самобытная инженерная школа. Южноафриканские стартаперы представили концепт самолёта на птичьих ножках. Предполагается, что он сможет взлетать и садиться почти вертикально, проезжая лишь небольшое расстояние на гусеницах:

https://nplus1.ru/news/2021/12/10/macrobat

https://www.youtube.com/watch?v=xxxDLOmLicI

Впечатляющее видео. Наверняка многие африканцы захотят вложиться в эту перспективную разработку.