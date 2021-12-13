Мнение: Перегруппировка

По всей видимости, небольшое отступление (а даже не отступление, а просто остановка) с введением цифровых ограничений связано не с гуманизмом в отношении людей. Последний месяц, начиная с конца октября и весь ноябрь, террор шел по нарастающей. Буквально ни дня не проходило без каких-то новостей о новых ограничениях и экспериментах. Плюс ко всему еще и текущая работа по выдаиванию новых налогов, штрафов и ужесточений — ее ведь никто не отменял.

Тактика в целом понятна: набрасываем на людей огромное количество негативной информации и решений, после чего делаем маленькое послабление (да и то временное), и мы в дамках. Технически такой изуверский способ вполне может дать результат.

Но проблема не только в населении, которое начинает буквально звереть. Кстати, это не фигура речи — число несанкционированных протестов и выходов на улицу даже в условиях прямой фашистской диктатуры выросло в десятки раз по сравнению еще с двухмесячной давностью. Проблема еще и в самом административном аппарате. Во-первых, он продолжает саботировать спускаемые решения. КПД машины террора и без того невысок, а саботаж — это как трещины на корпусе котла, откуда вырывается пар. Подбросишь больше угля — рванет. Снизишь давление — КПД вообще опустится до нуля.

Во-вторых, сам по себе административный аппарат — это те же люди. Да, конечно, отбор в путинскую вертикаль идет по ключевому критерию: бесчеловечности. И в этом смысле гуманистов там нет. И с порядочными людьми не густо, так как их оттуда попросту выбрасывают, да и нормальный человек в клоаке сам особо не высидит. Но в любом случае человеческий фактор никто не отменял. Совсем глупых там всё-таки нет: риски начинают неудержимо расти, и чиновники не слишком готовы брать их на себя.

Ну, и усталость. Два года террора и насилия, два года перманентной мобилизации — это фактически два года войны с собственным народом. На фронте хотя бы была ротация, а тут изо дня в день нужно беспощадно истреблять врагов режима — всех этих пенсионеров и прочий никому не нужный балласт. Поневоле устанешь. Работа вредная.

При этом сама по себе административная система пущена вразнос. Перераспределение полномочий, которое проводится явочным порядком, устойчивости ей не добавляет. Скорее, наоборот. Фактически это напоминает ремонт автомобиля на полном ходу. Причем не зеркала меняют, а лезут в двигатель. Понятно, что получится на выходе.

Все это вынуждает притормаживать с террором. Но и останавливаться — не решение. Кремль начинает уже фатально отставать от Запада в продвижении «новой нормальности». Процесс требует хоть какой-то синхронной с ним работы, а разрыв не только не сокращается, но и растет. То, что на кону стоят консенснусные договоренности наших коллаборационистов с западными — это одно. И отставание ставит под вопрос место наших власовцев в новом мировом порядке. Но здесь уже возникает структурная проблема: отставание означает рассинхронизацию всех процессов, что грозит крахом проекта на территории России.

Катастрофа — штука такая. Любое решение, принимаемое в ходе катастрофы, лишь усугубляет ситуацию. И ужесточение, и ослабление террора для кремлевских — это растущие риски и угроза слома всего проекта. И остановиться они не могут. Как им быть, несчастным?

Мы уже вплотную подошли к критической точке, за которой нынешний сюжет будет вынужден меняться. Хотя бы потому, что тащить его дальше становится попросту опасно. Вот об этой точке, возможных сроках и неизбежных сценариях в субботу я буду говорить на семинаре (в этом году он, понятно, последний). Семинар состоится 18 декабря в 19:00 (мск). Запись на него по почте [email protected] Запись будет продолжаться до пятницы 17 декабря включительно.

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