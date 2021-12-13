Мнение: Без закона о QR-кодах

С принятием закона о QR-кодах на транспорте решили не торопиться.

Глава парламента Вячеслав Володин заявил, что закон снят с рассмотрения: «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил: «Документ очень сложный технологически и логистически. Он требует, действительно, очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться».

Как красиво сравнил Песков QR-коды с морскими чудищами из древнегреческой мифологии Сциллой и Харибдой: «Мы говорили с вами о том, что это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, и, с другой стороны, не убить ту же самую экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей»,

Все правильно! К чему этот федеральный закон, если, кто сильно хочет прогнуться перед Москвой, может и без закона ввести на транспорте QR-коды . Как тот же Татарстан, например.

Правильно говорит Песков, закон о QR-кодах – это закон очень сложный «технологически и логистически». Не то, что закон о «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»…. Это тот самый закон, которым тому же Татарстану окончательно будет запрещено называть руководителя региона «президентом Татарстана»… Там совершенно точно нет никаких чудовищ, ни Сциллы, ни Харибды…

Фотография отсюда

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