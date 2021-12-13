 

Мнение: Без закона о QR-кодах

13.12.2021, 20:14, Разное
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С принятием закона о QR-кодах на транспорте решили не торопиться.

Глава парламента Вячеслав Володин заявил, что закон снят с рассмотрения: «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил: «Документ очень сложный технологически и логистически. Он требует, действительно, очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться».

Как красиво сравнил Песков QR-коды с морскими чудищами из древнегреческой мифологии Сциллой и Харибдой: «Мы говорили с вами о том, что это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, и, с другой стороны, не убить ту же самую экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей»,

Все правильно! К чему этот федеральный закон, если, кто сильно хочет прогнуться перед Москвой, может и без закона ввести на транспорте  QR-коды . Как тот же Татарстан, например.

Правильно говорит Песков, закон о QR-кодах – это закон очень сложный «технологически и логистически». Не то, что закон о «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»….  Это тот самый закон, которым тому же Татарстану окончательно будет запрещено называть руководителя региона «президентом Татарстана»…  Там совершенно точно нет никаких чудовищ, ни  Сциллы, ни Харибды…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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