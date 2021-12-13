Мнение: Прокачка ресурсов

Обещала курс про ресурсы.

В конце недели постараюсь сделать продажу мест, за два дня скажу даты и время точнее.

С тех пор, как много лет назад я показала, как выглядит круг ресурсов:

появилось очень много "аналогов".

Если набрать в поисковике "ресурсы личности", вам покажут много картинок.

Такого вида:

Или такого:

И даже такого:

Опишите хаос на картинках.

Даже в том случае, если мой круг ресурсов перерисовывают почти полностью, все, что вносят от себя, ломает его структуру.

Например, на первой картинке среди названий ресурсов внезапно появляется "самореализация", как будто все ресурсы – это не она. Пары ресурсы в этом круге, в основном, сохранены, но напротив "здоровья" внезапно – "семья", хотя должно быть совсем другое.

Система круга ресурсов очень древняя, она идентична зодиакальному кругу, который появился еще в древнем Шумере, тысячу лет до нашей эры.

Три тысячи лет неизменной оставалась последовательность знаков и сферы жизни, с которыми связывался каждый знак.

Круг ресурсов не имеет отношения к астрологии, для него абсолютно не важно, какие аспекты в вашей натальной карте, не имеют значения транзиты планет, но строгая последовательность ресурсов, то есть сфер жизни, и их связь между собой принципиальна. Ничего нельзя менять местами, ничего нельзя убирать и добавлять, необходимо все сохранять в первозданном виде.

Только так мы с вами можем узнать секреты об устройстве нашей энергетической системы.

Очень важно для круга ресурсов: в каком месте круга находится каждый ресурс, в какой очередности, какие ресурсы находятся с обеих сторон, какой ресурс ему противоположен, в какой квадрат входит этот ресурс и в какой треугольник.

Круг ресурсов состоит из 4 треугольников, каждый треугольник – отдельная стихия, они же – начала или элементы. Огонь (красные), Вода (синие), Земля (зеленые), Воздух (желтые) – 4 элемента, 4 стихии, как это описал сначала Платон (“Тимей”), а потом подробно Аристотель. В “Метеорологии” Аристотель дал развернутое определение качествам каждой стихии.

Ресурсы одной стихии имеют общий принцип прокачки, который очень отличается от принципов других стихий.

Если вы пытаетесь подключить воздушный ресурс, например Любовь или Дружбу, но подходите к нему как к земному ресурсу, у вас ничего не получится. Нужно знать или чувствовать характер ресурса.

Противоположные ресурсы связаны между собой и образуют единый поток, преломляющийся в точке Я и меняющий стихию. Если это хорошо понимать, подход к прокачке ресурса будет найти проще. Соседние ресурсы защищают ресурс от фрустрации, если они прокачаны, и мешают его прокачивать, если фрустрированы. Поэтому подход к ресурсу можно найти, в том числе, через соседние ресурсы.

И это малая часть информации, которую можно извлечь из круга ресурсов.

В петровские времена начал издаваться "Календарь Брюса" по имени друга и соратника Петра I Якова Брюса. О Брюсе ходили много легенд, включая самые фантастические, что он летал на драконе и сделал себе девушку-гомункула, служанку, дивной красоты. Брюс считался чародеем, но на самом деле был ученым, химиком, математиком и астрономом, учился у Исаака Ньютона, сделал много научных открытий.

Его календарь был составлен на 100 лет. По нему можно было предсказывать погоду и даже прогнозировать политические события.

Говорят, что когда Брюса спрашивали, верно ли, что он пользуется черномагической книгой для составления своего календаря, Брюс отвечал, что вся такая книга уместилась бы на одной дощечке с кругом небесных сфер, а остальное – его математические расчеты и логические выводы.

Если хорошо понимать логику круга ресурсов, можно получить ответ на вопрос о любом ресурсе.

На новом курсе у вас будет возможность научиться этому.

Перед прошлым Новым годом у нас было тестирование на тему ресурсов на материале египетской Книги Мертвых о 12 благах.

За два года до этого был тест на тему ресурсов по мифам о 12 подвигах Геракла.

Но на тестированиях не было возможности подробного изучения, мы могли только немного прикоснуться к области таинственного.

Здесь у нас будет неделя и мы успеем во много раз больше.

Я расскажу про ресурсы то, чего не писала раньше.

Так как курс предновогодний, материал его будет волшебным, я покажу, как выглядят тотемные духи ресурсов в славянской мифологии.

Подходить к ресурсам нужно как к живым сущностям, не предметам и не абстракциям, взаимодействовать с ними как к субъектами, уметь обращаться к ним.

При всей моде на эзотерику почти никому не удается воссоздать главное, что отличало первобытную магию: анимизм, то есть одушевление того, к чему вы обращаетесь, и почтение к этому.

Даже "письма Мирозданию" все как на подбор в форме приказов, как нельзя обращаться даже к своим подчиненным. Особенно глупо и опасно обращаться так к тому, что сильнее и больше вас, что никак от вас не зависит, от чего зависите вы и не имеете к этому доступа.

Представьте себе, как легко открывается дверь ресурса тем, кто дружит с ним, и как тщетно обивают пороги ресурса те, у кого он фрустрирован. Вспомните письма тех, у кого дыра в ресурсе любви или работы, вспомните знакомых, кому никак не давалась учеба или экономика, представьте тех, у кого заблокирован имидж, и вам будет понятно, что подход к каждому ресурсу – это самый важный и самый загадочный навык.

Если научиться правильному обращению к ресурсам, верному представлению, к кому, с чем и как вы обращаетесь, и с подключением ресурсов не будет проблем.

Когда ресурс подключен, вам становится интересно заниматься его прокачкой, а когда ресурс хотя бы частично прокачан, вы получаете не только дополнительную опору, не только дополнительную радость и смысл жизни, но и социальный успех, связанный с этим ресурсом. Каждый из ресурсов является социальным лифтом.

Все ресурсы связаны между собой и каждый новый подключенный ресурс дает импульс другим ресурсам. Так застой в одном ресурсе преодолевается подключением других.

Депрессия – это фрустрация большинства или всех ресурсов. Аддикция в любом из ресурсов тоже связана с фрустрацией остальных. Поэтому прокачка ресурсов – это "на семь бед один ответ", точнее двенадцать его вариантов.

Я не зря запланировала курс про ресурсы в канун Нового года. Новый год – время обновления всех настроек. Расскажу чуть позже, как выглядит это обновление.

В блоге мы, в основном, занимаемся настройкой локуса контроля (формированием границ) и настройкой самооценки (избавлением от корон), реже говорим про настройку фокуса внимания. А про настройку спонтанности, последней из четырех настроек эго, мы не говорим никогда, считая, что рулить спонтанностью невозможно, она – сама свобода.

Это так, однако и к спонтанности тоже можно найти подход. Ее тоже можно поймать и даже направить, как ни крамольно это звучит.

Я покажу на курсе хитрые тренажеры для настройки спонтанности в ресурсах.

Будет еще кое-что, о чем я заранее не буду говорить, чтобы не лишать сюрприза.

Кидайте, друзья, ссылки на ваши любимые посты о ресурсах.

И расскажите за последние два-три года какие ресурсы удалось подключить, реанимировать или прокачать. Не стесняйтесь, пишите о достижениях.

Кто, кстати, сформулирует принцип, как писать о своих достижениях в границах?