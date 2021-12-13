Российский самолет со 160 пассажирами на борту сменил курс из-за неопознанного судна

“Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна”, – говорится в сообщении.

Сообщается также, что на борту лайнера находилось более 160 человек.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента, сообщает пресс-служба.

Издание АиФ пишет, что нештатная ситуация произошла в небе в 50 километрах от берега. Самолет “Уральских авиалиний” скорректировал свой курс над Черным морем, когда в небе появилось другое неопознанное судно, а после смены курса борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пишет издание.

Контекст:

3 декабря Росавиация сообщила, что самолет-разведчик CL-600 пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов. Борт НАТО на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, пишет издание АиФ. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что “гражданская авиация подверглась угрозе из-за действий американских Военно-воздушных сил над Черным морем”.

4 декабря борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США, который на запросы с земли не отвечал, сообщает “Интерфакс-Россия”.

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