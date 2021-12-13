 

Во Львове произошел взрыв в трехэтажном жилом доме, есть пострадавшие

13.12.2021, 20:02, Новости дня
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Сообщение о происшествии поступило спасателям в 17:21. Взрыв спровоцировал возгорание, которое удалось локализовать и ликвидировать.

Взрыв разрушил межкомнатную перегородку, огонь повредил деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами. Три жильца дома госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/4664272500320880

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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