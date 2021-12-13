Правда Марии Ресса

Женщин среди лидеров и вообще лучших всегда больше, но почему их места во власти все равно занимают мужчины?

Мария Ресса. Фото: Per Ole Hagen / Getty Images

С нобелевской трибуны прозвучало отменное выступление Марии Ресса про то, как починить мир. Ее речь была во многом про surveillance capitalism, но я подумал, что и премия Марии — тоже во многом рывок в плане починки мира. Но потом стал считать и пришел к выводу, что это опять исключение из правила.

Мария Ресса стала лишь 18-й женщиной-лауреаткой за всю 126-летнюю историю Нобелевской премии мира. Хотя можно с ходу назвать множество достойнейших женщин, которые в последние годы могли быть удостоены этой премии, — по сути, признания лидерства. Но вместо них премию чаще получали мужчины и возглавляемые ими организации. Например, даже в прогрессивные годы, начиная с 2007-го, мужчин среди лауреатов было 14, а женщин всего 7. Но неужели женщин меньше среди тех, кто продвигает «мир и братство народов, противостоит армиям» и в целом обладает таким моральным авторитетом, который помогает миру не превратиться (быстро) в ад?

Интересно, что в той же журналистике женщины составляют подавляющее большинство. Но сколько мы сможем вспомнить женщин — руководителей федеральных изданий — пять–шесть?

Если не считать глянцевые журналы и Риту Симоньян?

Женщин заметно меньше на топовых позициях, хотя, в сущности, они-то как раз эту профессию и формируют, обладая как минимум такими же компетенциями и талантом, что и мужчины. Как минимум такими же.

Например, посмотрим на уважаемую и без сомнений беспристрастную журналистскую премию «Редколлегия», которая оценивает в первую очередь компетенции. За 2021 год ее получили 29 женщин, а мужчин там было меньше — только 25. В 2020-м соотношение почти такое же: 30 и 26. Еще более заметное в 2019-м — 36 против 25.

Женщин среди лидеров и вообще лучших всегда больше.

Но топовые позиции достаются не им. То есть те позиции, которые позволяют уверенно проводить в жизнь решения и видение. Ведь согласитесь, что таких пропорций, как в «Редколлегии», мы не увидим в руководстве ни одного медиа, да и вообще любой организации.

На нобелевской трибуне Ресса говорила замечательные вещи. Чтобы ее призыв заработал, надо, чтобы подобных трибун и признания для женщин-лидеров было в разы больше. А их реальное представительство во власти было как минимум равным мужскому. И это как минимум.

Павел Каныгин, спецкор

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