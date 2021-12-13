Бледная тень – Личное мнение

Я не знаю, какую цель преследует Алёна Шишкова, выставляя свою бледную тень напоказ, но что очевидно — ей самой это состояние нравится:



Фото: Соцсети

А вам как?

О том, что Шишкова чахнет на глазах, я уже писала. Вопрос: зачем она это делает?

В случае с Шишковой мне совершенно понятна причина. Девушку сменили на другую модель, как меняют один автомобиль на другой.

А тот-то, старый — всё ещё модненький был.

Смотрела Алёнка на себя и недоумевала — чего ему ещё надо-то?!

До очевидного ответа, что Тимурка — маленький мальчик, которому новая игрушка всегда лучше старой, просто потому что она новая, Шишкова так и не дошла.

Вместо этого, попилив себя, решила, что нужно худеть. Все же худых хотят, правда? Кривая логика в таких случаях работает так: а раз меня бросили, то я не вполне худая.

https://t.me/lenamiro/9956

И началось похудение. Закончилось — бледной тенью на стене.

При этом, сама Алёнка радостно отвечает на комментарии о том, что творит с собой — она уверена, что теперь нужного размера.

Алён, если ты действительно считаешь, что дошла до нужной кондиции, то где султанчик Тимурка? Дородную Решетову он-то, конечно, бросил, но к тебе не вернулся.

Не намекает ли это, что в твоём случае — дело явно не весе?

—