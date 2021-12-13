Диетолог рассказала о пользе какао для продуктивности мозга

Антонина Стародубова, диетолог, напомнила, что какао положительно влияет на здоровье людей. Специалист настаивает, что выпивать можно только 1-2 чашки напитка в день.

В какао-бобах содержатся алкалоиды кофеина и теобромина, которые обладают тонизирующим эффектом. Такие компоненты помогают улучшить настроение и повысить продуктивность головного мозга. Полезны также калий, фосфор, витамин A, имеющиеся в напитке.

В продукте есть и антиоксиданты, полифенолы, защищающие клетки организма от повреждений, снижая риски возникновения болезней сердца. Эксперт отметила, что какао-порошок изготавливают из какао-бобов после отжима из них масла. Она призывает принимать и во внимание калорийность напитка, которая обуславливается количеством добавленного молока, сливок и сахара.

Диетолог советует готовить какао с малым количеством сахара, использовав молоко сниженной жирности, а не сливки, и он станет относительно менее калорийным. Не стоит забывать, что в день можно выпить не больше 1-2 чашки лакомства, так как это увеличивает общую калорийность рациона, а также может усилить сердцебиение и нарушить сон.

Источник: lenta.ru