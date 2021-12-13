Мнение: Как японец секту в России организовывал

Как японец секту в России организовывал

Картина маслом — 1992-й год. Мы с друзьями-студентами купили пару трёхлитровых банок пива в ближайшей палатке, решив выпить его в скверике у метро. Только расположились, как откуда ни возьмись, как у Булгакова, «в воздухе соткались» две суперактивные сухонькие тети неопределенного возраста (от бальзаковского и выше). Появились они именно в тот момент, когда банка, маня пеной и ароматом, пошла по нашим рукам. В глазах тётенек читалось негодование. Они подошли, но совсем приблизиться побоялись. Одна, не сумев скрыть презрения, спросила: «А вы хоть знаете имя Бога?». — «Иегова, в еврейской транскрипции Яхве», — быстро ответил я, подмигнув удивленной «экзаменаторше». Женщины закивали головами. Беседовать с нами они почему-то сразу расхотели и быстро-быстро засеменили прочь. Так я познакомился с сектантами «Свидетелей Иеговы». Еще пару раз они наведывались в нашу пятиэтажку, назойливо звоня в квартиры, и были посланы в дальнее пешее путешествие…

С 91-го года, когда иеговистов реабилитировала новая власть, они ринулись окучивать умы впавших в оторопь от разрушения государственной системы соотечественников. Секта, принимая сотни и тысячи новых адептов в день, набухала, словно клоп, насосавшийся крови. Доверчивые граждане валом отписывали «Обществу Сторожевой башни» (одно из самоопределений «свидетелей») недвижимость в Москве и других городах России и делали щедрые денежные подарки. Наступила «эра лохотрона», где наряду с братьями Мавроди и другими аферистами свою жирную рыбу ловили «Свидетели Иеговы»…

В принципе, об иеговистах написано и сказано много. Желающих можно пригласить на просторы Рунета, где отечественные эксперты давно разложили по полочкам, как, зачем и почему эти иностранные дуремары пудрили (увы, и до сих пор пудрят) мозги людям. «Специальные пионеры» (есть такая должность в этой структуре, больше напоминающей спецслужбу) «Свидетелей Иеговы» ищут заблудшие, неокрепшие, мечущиеся души, чтобы взять их в тотальную обработку, уже не выпуская из своих крепких сетей… Тот, кто попался на удочку, пропустив в свой мозг соловьиные трели «пионера»-иеговиста, «плывёт», например, вдруг ощущая, что попал в число избранных 144-х тысяч «сынов Израилевых», которые спасутся при Конце Света. Иные же, как растолковывают «пионеры», запросто пойдут под каток сатаны. Словом, мягко стелят, да жестко спать… Именно эта поговорка сразу приходит на ум, когда речь заходит о действиях этой секты.

Фрилансер из страны самураев

47-летний японец Хироо Исидзука впервые приехал в Россию двадцать лет назад и в течение двух лет, до 2002-го, проходил стажировку в МГУ на факультете русского языка, после чего вернулся в Японию. На родине устроился инженером-конструктором в компанию «Тойота». Но 2005 году Россия поманила снова, и Исидзука появился в Москве, где вскоре женился на гражданке РФ Светлане Кишко.

Когда японец стал адептом «Общества сторожевой башни», доподлинно неизвестно, но его избранница тоже является членом секты иеговистов. Зарегистрирован Исидзука был в подмосковном Королеве.

Жизнь Хироо в России была весьма насыщенной: трудился фрилансером-переводчиком в представительстве компании «Nissan», подрабатывал в японских торговых компаниях, корпел над проектами Минздрава Японии, привлекался посольством Японии в качестве переводчика. С 2008 года этот представитель страны Восходящего солнца попал фрилансером в московское бюро японской государственной телерадиокорпорации «Эн-Эйч-Кей» (NHK Moscow Bureau), где был и швец, и жнец, и на дуде игрец: подвизался архивистом, монтажером, переводчиком внутренней документации и координатором съемочной группы.

Его активность не осталась незамеченной. Исидзуку направляют на самые «горячие» мероприятия, такие, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 г. С началом конфликта в Донбассе предприимчивый японец оказывается уже в Донецке, где досконально собирает и фиксирует информацию, мониторит ситуацию и проводит массу полезных встреч в 2014 и 2015 гг.

Но это, так сказать, только видимая, надводная часть айсберга жизни Исидзуки. На самом деле, основная и превалирующая часть его бытия — работа в секте «Свидетели Иеговы», где японец играет далеко не самую последнюю роль, по крайней мере, в России. Секрет в том, что японец — старейшина так называемого «Московского английского собрания». Эта структура — один из ключевых, опорных филиалов иеговистов, координирующий действия всей организации в России. Как говорится, чужие там не ходят: собрание посещают порядка 40-50-ти иностранцев и россиян, преимущественно в статусе продвинутых «пионеров». Службы, занятия, тренинги, между прочим, проходят на английском языке.

И все же, а чем конкретно занимаются иеговисты? Кстати, их точное число в России …неизвестно. По данным самих сектантов, выложенных в открытых источниках, «Общество Сторожевой башни» в нашей стране насчитывает 395 организаций, которые объединяют порядка 175 тысяч человек. Но, по мнению ряда экспертов, эти цифры несколько занижены, и реальная численность секты превышает указанную, минимум, в полтора раза. Еще, по некоторым данным, у иеговистов сформированы базы данных на примерно до миллиона россиян, которых в организации рассматривают в качестве потенциального вербовочного поля в свои территориальные, добавлю, официально запрещенные, организации на местах в РФ. Речь идет о реальных базах данных (списках), с конкретными Ф. И. О. «кандидатов», где зачастую указаны их номера телефонов, места проживания и адреса электронной почты.

Учитывая то, что число общее иеговистов на планете колеблется (опять же, по их самооценке, от 8 до 9 млн. человек), становится ясно, что именно Россия рассматривается в г. Уорик (штат Нью-Йорк, США, главный административно-религиозный центр «Свидетелей Иеговы» — О.В.) как основная база для пополнения «личного состава» или «сотрудников» своей организации, наряду с Африкой.

Сон с собакой брата Жоао

Возвращаясь к роду деятельности «Свидетелей Иеговы», можно привести оценку главного специалиста Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета Максима Мякишева, который подчеркивает, что «адепты упомянутой организации являются не просто группой невинных «братьев» и «сестер», изучающих Библию, несущих «слово Божие» людям и за это преследуемых российскими властями. «Сторожевая башня» — крупная международная структура, принадлежность которой к религии может показаться достаточно спорной. Ее цели материалистичны, а история и концепция деятельности невольно наталкивают на мысль, что подобные «божьи люди» в большей степени способствуют разложению общества, нагнетанию религиозной и социальной розни, потенциально представляют угрозу для любого государства», – считает эксперт.

Более того, многочисленные факты говорят о том, что «Свидетели Иеговы» на самом деле, без «дымовой завесы» в виде многочисленных цитат из Писания, «мимишных» рекламных роликов Общества — это самая настоящая многопрофильная коммерческая структура, которая прикрывается религиозным статусом, «имеет фактически бесплатную рабочую силу для собственных нужд, в том числе — для выполнения строительных работ. При этом организация занимается выпуском печатной продукции, для распространения которой сама же внутри себя создает рынок сбыта. Также организация в полной мере владеет механизмом воздействия на своих членов, что приводит их к добровольному отказу от собственности в пользу «братства» (путем пожертвований, дарений, завещаний и др.)».

Так чем же конкретно занимался московский «абориген» из «Свидетелей Иеговы» Исидзука, коротая холодные вечера в столице России? Из документации иеговистов, вброшенной https://t.me/osenniyeslivy в Сети, стало ясно, что японец вел работу по вербовке и оценке человеческого материала, завербованного в «Московское английское собрание». Причем, его особенно интересовали не только россияне, но и неофиты-иностранцы, как наиболее податливые и пластичные в плане обработки в духе организации.

Японца привлекали пассионарные персонажи даже на грани сумасшествия, из которых, как подсказывали практика и богатый опыт «специальных пионеров», при должном рвении и подготовке, могли получиться огненные миссионеры — «ловцы душ». Впрочем, и на этом поприще у самурая-иеговиста в Москве случались проколы.

Так, достоянием общественности стал протокол заседания Правового комитета «Московского английского собрания», где под председательством пристального Исидзуки, с секретарём Д. Проценко и членом комитета О. Шибаевым, шел фактический допрос «брата Жоао Марселино Нето», иеговиста явно нерусского происхождения, каким-то «пьяным чудом» залетевшего в Москву, кажется, с пересадками из Бразилии, в поисках приключений на разных телесно-духовных поприщах.

Документ, завизированный секретарем Д. Проценко, удивителен, говорит сам за себя о том, какие мысли, настроения и грезы присутствуют в умах иеговистов, промышляющих в России вопреки запретам властей. Итак, «брат Жоао» сообщил допытывающим его «собратьям», что «в детстве его «мучал Сатана» (правописание и стилистика документа сохранены в его отрывках — О.В.), в подростковом возрасте он не мог ощущать некоторых чувств (любовь и др.)». Затем дотошный японец с подчиненными узнали, что «брат Жоао» оставил мать с отчимом, проживавших в Италии и завербовался во французский иностранный легион, но через шесть месяцев, после первого курса обучения покинул службу, так как «не хотел убивать».



Следом братья-иеговисты фиксируют у «брата Жоао», мягко говоря, отклонения: «Много говорит о влиянии на него Сатаны (друзья видели его, якобы спящим с собакой, с рогами, с демоническим лицом)», «…хотел испить чашу Сатаны, приехал в Россию, поскольку сам был Сатаной, но не смог испить его чашу», «…употреблял марихуану, пробовал другие наркотики (кокаин др.). Занимался сексуальной безнравственностью, много путешествуя по разным странам. Работал барменом». «…Полтора года назад в Бразилии устроился на работу по организации вечеринок, связанных с демонизмом. «Разговаривал с Сатаной», заключил с ним «завет», затем «умер»…

Продолжать этот бред можно долго, но перед нами характерная картина, повторюсь, допроса (по иному и назвать трудно) представителя секты, у которого явные проблемы с головой. Практику выведывания всех душевных тайн у членов организации и кандидатов можно считать делом привычки или же профессиональным методом работы.

Казалось бы, ну, взят в оборот сумасшедший одиночка, мало ли таких? Как раз беда в том, что, на самом деле, подобных не так уж и мало, и они как мотыльки на свет летят в «Общество Сторожевой башни» в России и его столичную контору «Московское английское собрание». И что-то подсказывает, что такие как, извините, поехавший кукухой «брат Жоао» в этом собрании встречаются далеко не в единичном количестве.

Вопрос в другом — у нас, что мало своих бедолаг в стране? Зачем давать «зеленый свет» проходимцам с неадекватной психикой, пуская их в страну, на улицы наших городов, где подобные неадекваты довольно быстро превращаются в «миссионеров»? Нам это надо?

Вопросы, впрочем, риторические. Справедливости ради стоит отметить, что от сканирующего взора внимательного старейшины-иеговиста Исидзуки вопиющую неадекватность «брата Жоао» было не скрыть. Японца явно разочаровал «демонический собрат», а посему на его перспективах даже сами сектанты поставили крест.

Барьер духовному шпиону

В 2015 году Хироо Исидзука вместе с супругой учредил в Москве собственную продюсерскую компанию ООО «Норзен Лайтс», которая стала сотрудничать с московским бюро NНK и осуществлять съемки по его заказу. Активность японца-иеговиста росла из года в год, из месяца в месяц, и попала в поле зрения российских правоохранителей. Снимая для NHK Moscow Bureau в период работы в «Норзен Лайтс», Исидзука неоднократно привлекался органами внутренних дел к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (осуществление журналистской деятельности без аккредитации МИД России): 10 мая 2018 г. — по ст. 18.17 КоАП РФ; 13 сентября этого же года — по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ; 31 января 2019 года — снова по ч.1 ст. 18.8 и ст. 18.17 КоАП РФ.

О том, что Исидзука «засветился» не в лучшую сторону в России, «неожиданно» поняли и в NНK: в прошлом году московское бюро японской государственной телерадиокорпорации расторгло договор с компанией «Нарзан Лайтс» по причине дискредитации, а вскоре Исидзуке посоветовали вовсе закрыть собственное ООО от греха подальше, что он скоренько и сделал. Правда, тут хитромудрые дети страны Восходящего солнца, похоже, объегорили только сами себя: ключевой функционер московской организации «Свидетелей Иеговы» Хироо Исидзука продолжил работу на гостелевидении Японии в Москве в качестве …индивидуального предпринимателя, заключив договор с шефом-корреспондентом Мацуо Хироси. Но это уже не помогло — терпению властей России пришел конец, и в ноябре 2021 года Исидзука был выдворен из страны, его вид на жительство был аннулирован. В настоящее время он находится в Японии, но, как свидетельствуют люди знающие, оптимизма не теряет, планируя снова вернуться к «братьям» и «сестрам» в Россию.

Где крышуют экстремистов?

Из этой истории следует несколько вопросов и выводов. Один из них явно бросается в глаза — получается, что государственная телерадиокорпорация Японии по факту спонсирует экстремистскую деятельность в России? Утвердительный ответ на этот вопрос напрашивается, исходя из рода занятий Исидзуки в организации, запрещенной, но несмотря на все табу и ограничения, в явное нарушение законодательства осуществляющей деятельность в России.

Кстати, об опасности, исходящей от иеговистов, в России поняли еще в сталинские времена, когда деятельность «братьев» из «Общества Сторожевой башни» была признана антисоветской, то есть антигосударственной. И деятельность эта ни на секунду не прекращалась. Уже канул в Лету СССР, а короеды секты продолжают трудиться, упорствуя в стремлении подточить древо основ государственности России. И здесь снова уместен вопрос для тех, кто посчитает, что подрывная работа «Свидетелей Иеговы» может казаться не столь опасной для государства и общества или же не являться таковой. Сомнения развеять довольно легко, ибо при оценке документов и мероприятий организации, которая, повторюсь, сильно смахивает на спецслужбу, при даже не самом глубоком изучении вопроса видны такие моменты, как возбуждение религиозной розни, определение исключительности, превосходства, либо неполноценности человека по религиозному признаку, нарушение прав, свободы и законных интересов человека в зависимости от его религиозной принадлежности. Здесь же читаются массовое изготовление, хранение и распространение заведомо экстремистских материалов и иные признаки.

Завершая тему подрывной работы скромного японского сектанта Исидзуки в России, резюмирую — сам фигурант является практически классическим иностранным агентом, внедренным в российское общество с конкретными целями. Да, на первый взгляд, в японском иеговисте, может, не всякий увидит классического «рыцаря плаща и кинжала», но тем и ценен Исидзука в «Обществе Сторожевой башни», что курирует и развивает монотонную кропотливую работу по разложению россиян. Дядя Хироо, незаметно проживавший в Подмосковье, досконально проникся российской спецификой, внедряя на российских просторах давно и тщательно «обкатанную» за рубежом систему психологического влияния на представителей рода человеческого. Не случайно, в «прицел» японского специалиста попадали и люди, потерявшие родных, и бывшие заключенные, и пенсионеры, предоставленные сами себе. Ловцы душ, такие, как Хироо Исидзука, терпеливо расставляли и продолжают расставлять свои сети…

И последнее. Я не сразу уловил, каким образом такая серьезная государственная медийная машина как «Эн-Эйч-Кей» могла стать «крышей» для функционеров «Свидетелей Иеговы», но все же почувствовал, откуда ноги растут.

Дело в том, что NНK выросла из японской трансляционной корпорации, которая в 1945-1952 гг. находилась под полным контролем… Генерального штаба главнокомандующего оккупационными силами США в Японии. Японские медийщики в сфере радио и телевидения проходили подготовку у американских специалистов по американским же методикам. Именно в период оккупационной администрации США в Японии было допущено подконтрольное внедрение в местные медиа-структуры представителей «Общества Сторожевой башни», массовая вербовка ими новых членов. Именно тогда и развернулось ускоренное переформатирование сознания японцев по полной программе. Поэтому не удивлюсь, если тот же Исидзука-сан искренне считает, что атомные бомбардировки японских городов в 1945 году осуществил… Советский Союз. Кажется, именно эти «факты» внедряют японцам сызмальства по информационным технологиям, вброшенным извне.

https://segodnia.ru/content/248683 – цинк

PS. Журнал "Сторожевая башня" впервые увидел в школе, где он был выставлен в школьной библиотеке, году так в 1993-1994. Что это такое понял лишь несколько позднее. Можно отметить, что уже в первой половине 90х шло активное проникновение сект в школы на территории Украины.

Ну а ближе с последствия действий сектантов познакомился ближе к концу 90х, когда несколько знакомых на всю эту требуху попались. Еще повезло, что выбрались из этого, себя по дороге не потеряв. Так что еще с тех времен с подобным сектам сложилось строго отрицательное отношение.

Относительно же деятельности сектантов на территории РФ и их связей с иностранными спецслужбами, все же не стоит забывать, что зачастую сектанты проникали в госаппарат и пользовались его поддержкой для продвижения своей секты внутри страны. Как это делал тот же Секо Асахара из "Аум Сенрике", которого принимали на уровне правительства и руководства страны https://news.ap-pa.ru/news/i5459-yurij-chekalin-upavshie-listya-o-teraktah-sektah.html. Исидзуки фигура конечно калибром по меньше, но длительная деятельность в РФ наверняка не обошлась без налаживания определенных связей с чиновниками и предпринимателями.

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