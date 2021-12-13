Мнение: Революция и экономический рост, дореволюционная социалка и нужны ли кредиты

1. Нужна ли была революция для успешного развития России? Пожалуй, с учётом колоссальных потерь в гражданской войне, развала страны, репрессий и прочих катастроф советского времени, без революции страна развивалась бы куда как более здоровым путём. Ради сохранения жизней многих миллионов людей можно было бы даже согласиться и на чуть более медленный экономический рост. Но, может быть, революция резко ускорила этот рост, совершила экономическое чудо, заставила страну прыгнуть выше головы? Может быть, без революции в принципе невозможно было достичь того уровня, которого мы достигли под властью коммунистов?

Профессор Александр Скоробогатов приводит данные исследования, в котором рост экономики России/СССР в 20 веке сравнивается с ростом Японии (на графике линия с ромбиками – это показатель японского ВВП на душу населения, сплошная линия – показатель СССР, пунктирная линия – гипотетический показатель царской России без революции и без реформ, штриховка – показатель царской России с в случае реформ общественных институтов):

https://skorobogatov.livejournal.com/83858.html

Сравнение с Японией проводится, поскольку в 1913 г. эта страна была наиболее близка к России по душевому ВВП, темпам роста и прочим ключевым экономическим показателям. На тот момент нельзя было сказать наверняка, которая из стран будет развиваться быстрее, т.к. у каждой из них были свои институциональные преимущества и недостатки.

Теперь выводы по пунктам:

1. Уровня душевого дохода 1913 г. Советская Россия достигла к 1928 г. Однако если бы царская Россия продолжала развиваться, догонять ее пришлось бы дольше, и сопоставимый с нею уровень дохода был бы достигнут только во второй половине 1930-х гг.;

2. Япония до начала 1930-х гг. развивалась лишь немногим лучше, чем развивалась бы царская Россия в отсутствие революций, и стала ускоряться тогда же, когда у нас началась сталинская политика Большого Скачка. Начиная с этого времени Япония развивается успешнее сравнительно с гипотетической царской Россией и реальной советской;

3. Если бы царская Россия развивалась по японским лекалам, ее развитие было бы значительно быстрее, чем реально наблюдавшееся советское развитие;

4. Наконец, сталинская индустриализация обеспечила краткосрочный рывок в развитии, который позволил обогнать гипотетическую царскую Россию, но ее послевоенные темпы роста были уже сопоставимы с теми, которыми бы росла царская Россия.

Как часто бывает с научными исследованиями, эти результаты контринтуитивны и для красных, и для белых. Первые склонны превозносить сталинскую политику, выставляя ее как источник нашего экономического чуда, а для вторых СССР – это мордор, заведомо неспособный ни на что кроме разрушения.

Представленная здесь картинка не соответствует ни одной из этих крайностей. Советская Россия оказалась способна на определенное развитие и даже смогла превзойти своего царского двойника, но в то же время это достижение оказалось достаточно умеренным.

Правда, эта оценка советских достижений скорее завышена. Как раз на время первых пятилеток приходится история голода и страшных лишений миллионов людей, а создавалась в это время по большей части тяжелая и военная промышленность, львиная доля которой была экономически нецелесообразна, не говоря уже о ее потерях во время войны.

С другой стороны, оценка потенциального роста царской России занижена, и в ее случае можно было бы ожидать развития ближе к японскому сценарию, поскольку едва ли все это время в стране сохранялись бы тормозящие ее развитие нелепые формы организации типа общины.

Возвращаясь к вопросу, вынесенному в заголовок этой статьи, сопоставим выгоды и издержки. Допустим, вы решили воспользоваться услугой такси. Сколько за нее имеет смысл заплатить, учитывая имеющиеся альтернативы в виде общественного транспорта и каршеринга? Может быть, сопоставимо с несколькими поездками на метро или на арендованной машине. Теперь представим, что за эту услугу вы отдали несколько своих месячных зарплат.

Так иногда попадают у нас иностранцы, которых довозят от аэропорта до Невского за сотни тысяч.

Эта аналогия приходит мне в голову, когда речь идет о цене, которую уплатила наша страна за послереволюционное развитие. Понеся беспрецедентные за всю нашу историю человеческие, материальные и культурные жертвы, мы достигли в лучшем случае того же, чего могли бы просто живя как жили и радуясь жизни.

Действительно, нет оснований полагать, что царская Россия застыла бы и отказалась от реформ (которые, вообще-то, вовсю бурлили уже в начале XX века). Прогресс до революции шёл семимильными шагами. Достаточно сказать, что если бы не революция, то к 1925 году всё детское население России было бы охвачено начальными школами (то есть всё молодое поколение стало бы грамотным, что резко бы ускорило экономический рост):

https://olegmakarenko.ru/2139256.html

В реальном же СССР к 1925 году успели только вчерне решить проблему многомиллионной детской беспризорности (до 6-7 миллионов человек), сложившейся из-за гражданской войны:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Детская_беспризорность#СССР

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспризорные_дети,_дети-сироты_и_дети_репрессированных_в_СССР

Да, большинство беспризорников, кого не смогли вернуть в семьи, расселили по детдомам и начали учить. Но, очевидно, что куда лучшим сценарием было бы, если бы эти дети не потеряли родителей и пошли бы учиться в обычные школы.

2. Блогер Ивано Иванов приводит любопытный листок об условиях, которые предоставлялись рабочим завода «Красный треугольник» до революции:

https://olegmakarenko.ru/2288192.html?thread=832048448#t832048448

Как видно, рабочие могли рассчитывать на бесплатную медицину, пенсии, страхование от несчастных случаев. Новичкам давали временное жильё. По крайней мере часть рабочих имела доступ к бесплатным детским садам и школам для своих детей.

В чём же дело, откуда такая щедрость? Неужели «Красным треугольником» управляли какие-то неправильные буржуи, которые зачем-то старались заботиться о своих сотрудниках, а не угнетать пролетариев согласно заветам Маркса и выжимать из них 300% прибыли?

3. В «Школе капитализма» я рассказываю об одной из главных причин страданий малого бизнеса в России.

https://sponsr.ru/capitalism/8684/Obratnaya_storona_kredita_ili_chego_ne_znal_Robert_Kiiosaki

Эта причина — кредит, который снижает доходность, увеличивает риски и, вообще, превращает относительно спокойную работу предпринимателя в никому не нужный ежедневный подвиг.