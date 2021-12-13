Мнение: Послабление

Гражданам с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2022 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему Сovid — Голикова. Россияне с антителами получат сертификаты переболевших только на полгода, с антителами и положительным ПЦР-тестом — на год. Также граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода — если сдадут тест на антитела.

Новое очевидное “послабление”. Цель его прозрачна, аки слеза. Вакцинация провалена напрочь, дальнейшее увеличение насилия даст слишком незначительный прирост процента, несоразмерный затраченным на это ресурсам. Поэтому выход найден в манипулятивной технологии. Теперь переболевшим предложено получить QR-коды по упрощенной процедуре, без вакцинации.

Задача остается прежней – охватить кодами максимальное число населения страны. Ранее был предложен максимально жесткий сценарий, но опытным путем было установлено, что он нереализуем. Поэтому идут другим путем. Но кодирование никто не собирается отменять – в нем-то и заключается основная цель всего двухгодичного “эпидемического” марафона. Люди должны получить клеймо – и эту задачу никто отменять не будет.

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