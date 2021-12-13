Мнение: Лучшие комментаторы

Еще предлагаю лучших комментаторов выбирать.

Перед НГ обновлю общую таблицу с рейтингом комментаторов.

Выбирать лучших буду я, но ваше мнение тоже интересно и, возможно, буду его учитывать.

Но правило такое.

Те, кого назовут лучшими (даже один человек), должны повесить свое фото.

В крайнем случае можно в маске, но не вешать фото нельзя. Мы хотим видеть всеобщих любимчиков.

Выбираем так.

5 лучших.

Потом еще 5 из 10 лучших.

Помечайте, в 5-ку или 10-ку входят ваши кандидаты. Описывайте подробно, чем он(она) так хороши.

Постарайтесь не только общие слова писать, конкретные примеры и наблюдения тоже, мы ведь психологи.