Мнение: Лучшие комментаторы
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Еще предлагаю лучших комментаторов выбирать.
Перед НГ обновлю общую таблицу с рейтингом комментаторов.
Выбирать лучших буду я, но ваше мнение тоже интересно и, возможно, буду его учитывать.
Но правило такое.
Те, кого назовут лучшими (даже один человек), должны повесить свое фото.
В крайнем случае можно в маске, но не вешать фото нельзя. Мы хотим видеть всеобщих любимчиков.
Выбираем так.
5 лучших.
Потом еще 5 из 10 лучших.
Помечайте, в 5-ку или 10-ку входят ваши кандидаты. Описывайте подробно, чем он(она) так хороши.
Постарайтесь не только общие слова писать, конкретные примеры и наблюдения тоже, мы ведь психологи.
Источник: Эволюция
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