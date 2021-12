Санкции ЕС против ЧВК “Вагнер” основаны на показаниях, которые получили украинские разведчики во время спецоперации – Грозев

Об этом 13 декабря в Twitter написал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

“Недавно введенные санкции ЕС против ЧВК “Вагнер” основываются, в частности, на признаниях, сделанных наемниками “Вагнера” во время фейковых вербовочных звонков “Сергея Петровича”, гения-пранкера украинской военной разведки”, – написал Грозев.

The freshly imposed EU sanctions on Wagner PMC rely upon, among others, self-confessions made by the Wagner mercenaries during the fake recruitment calls made by “Sergey Petrovich”, the Ukrainian military intelligence prankster genius. pic.twitter.com/TKgKAuaR8c

Имя “Сергея Петровича” фигурирует в расследовании Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины по задержанию вагнеровцев. По информации Bellingcat, под этим выдуманным именем с наемниками общался спецназовец с реальным боевым опытом. Этот человек хорошо ориентировался в конфликте на Донбассе, а также в жаргоне и культурном контексте российских наемников. Он выполнял роль фейкового рекрутера и “куратора” проекта якобы со стороны российских спецслужб.

Евросоюз 13 декабря ввел санкции в отношении основателя и командира ЧВК “Вагнер” Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре “группы Вагнера”.

Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней, и план провалился.

Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также заявил, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. По утверждениям Зеленского, Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент назвал Бурбу, который возглавлял военную разведку в 2016–2020 годах, “авантюристом и аферистом”.



