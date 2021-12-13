 

Швейцарский суд разрешил экстрадицию в США российского бизнесмена, подозреваемого во вмешательстве в американские выборы

13.12.2021, 19:18, Новости дня
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В своем постановлении суд заявил, что у него нет оснований ставить под сомнение независимость судебной системы США и что американские власти предоставили достаточные аргументы для суда над Клюшиным.

По данным The Times, Клюшина подозревают в руководстве операцией российских спецслужб по вмешательству в президентские выборы в США, в том числе в причастности к хакерским атакам на серверы Демократической партии. Издание утверждает, что Клюшин проходит обвиняемым по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами. 

Контекст:

Клюшин был арестован и взят под стражу в Швейцарии в марте 2020 года, писал Gotham City. 

В июне 2021 года представитель Минюста США сообщил агентству AFP, что американские власти обвиняют Клюшина и его сообщников в инсайдерской торговле на суммы “в десятки миллионов долларов”. Эту информацию подтвердили изданию Tages Anzeiger в минюсте Швейцарии.

Адвокат россиянина Оливер Сирик в интервью Le Matin Dimanche заявлял, что задержание Клюшина имеет “политическую подоплеку”, сообщал ТАСС. 

В августе Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос РФ об экстрадиции Клюшина в Россию, по данным РИА Новости. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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