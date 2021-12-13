 

Регулярные занятия йогой в три раза снижают риск внезапных обмороков

13.12.2021, 19:12, Разное
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Вазовагальные обмороки — это один из самых распространенных видом обмороков, который происходит после внезапного падения частоты сердечных сокращения и артериального давления. Чаще всего развивается как реакция на длительное эмоциональное или физическое напряжение. Это неопасное для жизни состояние, но оно сильно ухудшает качество жизни, в том числе за счет возможных травм из-за падения.

Новое исследование проводила группа исследователей из Нью-Дели с участием 55 добровольцев от 15 до 70 лет. У каждого из них был положительный тест наклона головы вверх и случилось минимум два эпизода обморока или предобморочного состояния за последние три месяца. Все участники были относительно здоровы и не страдали неврологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Добровольцев разделили случайным образом на две группы, одна из которых в дополнение к стандартной терапии проходила специальную программу обучения йоге, вторая — только лечение. Стандартная терапия включала упражнения Эпли (позиционные маневры), диету с низким содержанием соли и некоторые препараты. Участники в группе йоги прошли восемь тренировок под руководством сертифицированных инструкторов, после чего занимались дома самостоятельно не менее 5 дней в неделю.

Спустя 12 месяцев ученые проанализировали количество эпизодов обморока и предобморочного состояния в обеих группах, а также провели тесты наклона головы вверх и оценили частоту сердечного ритма у всех участников.

Результаты показали очевидный эффект занятий йогой: среди участников, регулярно уделяющих время восточной гимнастике, у 43,3% не было ни одного обморока за год. В контрольной группе этот показатель составил 16%. Кроме того, у добровольцев в группе йоге было отмечено снижение числа положительных результатов теста наклона головы и улучшение сердечного ритма. Авторы исследования отметили, что положительные эффекты наступили уже спустя 6 недель регулярных занятий.

«Мы увидели, что йога-дыхание и техники расслабления повышают тонус блуждающего нерва и улучшают вегетативный баланс, что потенциально может сократить фазу перегрузки симпатической нервной системы», — сообщили ученые.



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