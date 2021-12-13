 

Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток

13.12.2021, 19:08, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин сообщил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих РФ вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. 



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