Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин сообщил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих РФ вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.