Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент РФ обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.

Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.