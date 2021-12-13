 

Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений

13.12.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент РФ обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.

Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V»

29.10 / Цены на нефть выросли после обвала

03.08 / Назван срок рассмотрения закона о сохранении у должников прожиточного минимума

17.07 / Стало известно, кому не подойдет вакцина от коронавируса

20.01 / Депутат Киевсовета Терентьев объяснил, как действовать, если абонент считает сумму в платежке завышенной

29.06 / В результате сговора России с талибами в Афганистане погибло несколько американских военнослужащих – СМИ

28.07 / CNBC – Безос предлагает NASA миллиарды за контракт на строительство лунного посадочного модуля

30.11 / Президент Бразилии раскритиковал выборы в США

19.10 / Путин заявил о колоссальном потенциале РФ в плане научных открытий

02.07 / Прокуратура не согласилась с ходатайством о смягчении приговора Ефремову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика