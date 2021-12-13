 

Сестра Марии Шукшиной рассказала о ее тайной вакцинации

13.12.2021, 19:02, Разное
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Сестра Марии Шукшиной Ольга рассказала, что ее родственница, вероятно, попала в секту, поэтому и выступает против вакцинации. Более того, она предположила, что актриса давно привилась, так как ранее всегда в числе первых защищалась от опасных заболеваний.
Ольга Шукшина уверена, что воздействие секты повлияло на разум ее сестры. Вместо нее кто-то информирует посты в соцсетях, ставя под удар хозяйку аккаунтов. Ранее ее отношение к вакцинам было иным, так как она всегда заботилась о своем здоровье и ставила прививки, теперь же она является ярым противником вакцин против смертельно-опасного коронавируса.

В семье Шукшиных даже появилась шутка, будто Мария Шукшина уже давно тайно привилась от ковида, а сейчас может говорить что угодно. Сестра актрисы недоумевает, о чем думает ее родственница, агитируя своих поклонников против вакцин, ведь является авторитетной личностью, к мнению которой многие прислушиваются. Подобные высказывания могут привести к негативным последствиям для здоровья населения, о чем Шукшина, вероятно, не хочет думать. Что касается сестры актрисы, то она сама давно получила прививки от коронавируса, вторую дозу в скором времени получит и Лидия Федосеева-Шукшина, пишет «ПолитЭксперт».



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