Мнение: Молитвы вместо денег

Звонят с телевидения – просят прокомментировать “сегодняшний взрыв в Серпухове”, причем – на тему “буллинга”. А я и не вникал сегодня… Как водится, основные новости мне рассказывают корреспонденты разных телеканалов – но не по телевизору, а по телефону. Я послушал – мать честная! Какой-то прям увесистый камень в огород нашим любителям скреп и православной архаики, а также Закона Божьего в школах – этот сегодняшний взрыв в школе при православном монастыре в Серпухове. То-то тишина установилась – никто, видать, не знает, что сказать…

“Утром в понедельник, 13 декабря у входа в православную классическую гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского при Введенском Владычном женском монастыре произошел взрыв. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) — это произошло во время утренней молитвы, на которую собрались учащиеся гимназии”.

В общем, самодельную взрывчатку приволок в школу бывший выпускник – все по канону. В Казани и в Крыму тоже так было. И во всех случаях оказывается, что юные террористы были в своих школах жертвами травли со стороны чудесных однокашников. Но в данном случае самый пикантный момент, что подрывник, видимо, специально спешил, так как очень хотел подгадать свой визит именно к общешкольной молитве – чтоб уж наверняка. Представляете степень его ненависти именно к этой процедуре?

Слава богу, что там входная дверь оказалась закрыта. Пока православный шахид в нее ломился – взрывчатка и взорвалась. Видимо, у нее в качестве взрывателя был таймер? Но все равно ничего хорошего – сообщают, что взрывом ранено 12 учеников, один – тяжело. И что самое поразительное – сам шахид тоже остался жив, увезли на Скорой!

Ну и для скрепоносцев – все грустно. Русский город, русский паренек, школа при монастыре, то есть благочестия и молитв в ней – выше крыши, по определению; вместо бездуховных и загнанных учителей – надо полагать, монахи. И тоже – травля, воспитание ненависти вместо (христианской) любви.

Вообще эти участившиеся школьные теракты просто вопиют о том, что вся стратегия государства по “защите школ от терроризма” (начавшаяся, как мы помним, сразу после Беслана – с возведения вокруг каждой школы в стране высоких заборов и введения пропускного режима) с треском провалилась. От терроризма защититься не удалось – он пришел в нее не снаружи, он явно прорастает изнутри. Басаевы на школы больше не нападают – их подрывают и расстреливают “свои”.

Схема получается такая: сначала школьные “детские коллективы”, при полном попустительстве педсостава, весело и с огоньком терроризируют своих соучеников – а потом слегка возмужавшие жертвы возвращаются обратно, и уже подвергают террору всех. Заборы и охранники на входе скорее помогают “первичный терроризм”, то есть буллинг, до поры до времени скрывать от постороннего взгляда.

Надо что-то делать, чтобы педагоги могли бороться с буллингом, имели для этого как достаточные инструменты, так и – что не менее важно – стимулы. Причем одно решение давно напрашивается – разукрупнить классы. Когда под началом у одного учителя класс в 40 здоровых балбесов – ему точно не до того, чтобы искать, кто там кого травит.

Но это ж надо

а) новые школы с новым оснащением

б) как минимум удвоить количество учителей

Грубо говоря – нужны не молитвы, а деньги! Реальные вложения в школьное образование.

Ничего, понятно, не будет – никто пальцем о палец не ударит. Да и денег, как мы давно знаем от Медведа, нет. Сплошные заборы, классы по 40 человек, буллинг – это карма.