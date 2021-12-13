Мнение: Производство яблок в России, запрет на пластиковую посуду и советский сыр из сои

1. Россия уже несколько лет производит больше товарных яблок, чем импортирует. За последние 10 лет производство товарных яблок в стране выросло в 5 раз, а импорт сократился почти вдвое. Не за горами достижение продовольственной безопасности по яблокам. Вот что пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/955714.html

По большому счёту, если бы потребление яблок осталось на уровне 2006 года, Россия в яблоках импортозаместилась. Но, с ростом благосостояния россиян растёт и потребление яблок. И каждый год импортозамещение откладывается, хотя доля импортных яблок на прилавках снизилась с 79% в 2010 до 38% в 2020. Достичь 10% удастся только в 2025 году и то только при сохранении текущего потребления.

Не все товарные яблоки идут на стол, часть идет на переработку. В ЕС потребляют 12 кг свежих яблок в год, в России только 9 килограмм. Чтобы выйти на полную самообеспеченность по европейским нормам, надо собирать 3 млн тонн яблок в год. В последние годы Россия ежегодно увеличивает урожай яблок примерно на 250 тысяч тонн. А значит, чтобы выйти на полное самообеспечение в яблоках, понадобится ещё 6 лет на удвоение производства промышленных яблок.

Но нынешние успехи впечатляют: за последние 10 лет производство товарных яблок в России выросло в 5 раз.

Цель довести в яблоках и сливе до 60%-го самообеспечения к 2025 году, поставленная правительством Путина, уже достигнута. По яблокам мы достигли 63% при плановых значениях в 60%, по сливе самообеспечение составляет 70% при плановых значениях в 60%. Ввоз слив в Россию из-за рубежа, находится на уровне 75 тысяч тонн, а её урожай при этом достигает 170 тыс. т.

Дальше только улучшать результаты, строить круглогодичные хранилища и наконец создавать экспортные цепочки и учится яблоки экспортировать.

2. Власти определились со сроками запрета на пластиковую посуду в России:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/plastik/

Запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в России с начала 2023 года. Такую дату назвала вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС. <…>

Список из 28 одноразовых пластиковых товаров, которые стоит запретить в стране, ранее подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Под ограничения могут попасть в том числе трубочки и крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, пластиковые стаканы и тарелки.

Лично я вообще за всяческие ограничения одноразовых вещей. Не потому, что они вредят экологии, — в это я не очень верю, — а потому, что это неправильно и неэстетично.

3. В СССР продукты из сои отнюдь не были редкостью. Вот, например, газетная заметка о сыре 1935 года:

https://olegmakarenko.ru/2295557.html?thread=833349637#t833349637

В СССР вообще не боялись смелых кулинарных экспериментов. По той же ссылке блогер Ивано Иванов также вспоминает про советское кофе из смеси ячменя и овса. Господа американцы — рекомендую раздобыть рецепт и открыть в Нью-Йорке кофейню для местных проповедников BLM. Зайдёт на ура: