 

Мнение: Ольстер

13.12.2021, 18:54, Разное
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В Кремле не нашли ничего особенного в словах забайкальского губернатора о принуждении людей к вакцинации с помощью армии. «Регионы работают [по вакцинации], усиливают кампанию по агитации за вакцинацию, поэтому тотальный подход, разъяснения [как, например, в Забайкальском крае] — видимо, это признано целесообразным с учетом местных особенностей», – сообщил Песков. Обход армейских и поквартальное оцепление — это, видимо, входит в понятие «разъяснения». Кремль намерен в Ольстер превратить всю страну — а как иначе выполнить распоряжения ВОЗ?

То, что конституция не предусматривает применение прав человека с учетом местных особенностей, кремлевские либо не в курсе, либо им на это глубоко наплевать. Критерий один — обеспечьте показатели. А вопреки конституции или как-то иначе, никакой разницы.

То, что режим сам похоронил правовую систему, уже даже не скрывается. Есть только один закон — никаких законов больше нет. Есть только выполнение распоряжений руководства. Кстати, в таких условиях понятие «преступный приказ» теряет всякий смысл — если государство само уничтожило понятие законности, то что считать преступлением?

Источник: Эль Мюрид



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