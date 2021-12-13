 

Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно “воскресила” героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу

13.12.2021, 18:34, Новости дня
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10 декабря стоимость акций Peloton упала еще на 5,4%. Представители компании  в комментарии BuzzFeed News заявили, что их тренажер будет показан в сериале, но не знали, что его появление будет связано со смертью главного героя.

Реагируя на падения акций, компания 12 декабря на своем канале в YouTube презентовала видео, в котором “воскресила” героя Нота.

В ролике Мистер Биг запечатлен вместе со своей новой возлюбленной – инструктором по фитнесу Аллегрой, к которой он сбежал от Кэрри Брэдшоу, роль которой исполняет Сара Джессика Паркер.

“Я прекрасно себя чувствую. Может, нам стоит прокатиться еще раз? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не делать”, – обращается к любимой герой Нота, после чего за кадром звучит текст о пользе регулярной езды на велосипеде. 

“Это прекрасно. Лучшее использование плохого пиара для создания маркетинговой бомбы”, – отреагировали зрители. 

“Это великолепно. Не понимаю, как у вас получилось все так быстро, но это лучший способ превратить глупый пиар в отличную работу”, – написали фолловеры.

ВИДЕОВидео: Peloton / YouTube
Контекст:

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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