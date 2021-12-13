Актер Нейжмак-Иорданский арестован по делу об избиении бывшего замминистра

Актера Глеба Нейжмак-Иорданского арестовали по подозрению в избиении экс-замминистра энергетики Леонида Тропко, сообщили в Дорогомиловском суде столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Нейжмак-Иорданского меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Арест продлится до 8 февраля.

Согласно данным суда, обвиняемому инкриминируется статья «Причинение средней тяжести вреда здоровью», по ней предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, друга актера Панина Глеба Нейжмак-Иорданского, известного под именем Люцифер обвинили в избиении своего соседа, экс-замминистра энергетики Леонида Тропко. Конфликт между ними произошел из-за двери подъезда.

Нейжмак-Иорданский напал на соседа и сильно его избил за сделанное ему замечание. С многочисленными травмами Тропко попал в больницу, где спустя две недели скончался. По данным СМИ мужчина умер от коронавируса, но родные Тропко обвинили в его гибели Глеба Нейжмак-Иорданского.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти первого экс-замминистра энергетики после избиения. Он также инициировал вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей московского СК. После этого актера вновь задержали.