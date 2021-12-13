Власти Москвы: Премия Russian Creative Awards стала инструментом поддержки креативного сектора

Независимая национальная премия в области креативных индустрий Russian Creative Awards является одним из инструментов поддержки соответствующего сектора, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Премия, конечно, является одним из инструментов поддержки, потому что любая премия – это инструмент популяризации этого направления, которое ставится во главу проекта тире премии. Это возможность узнать о приоритетах и новых ярких проектах любому человеку, который либо относится к индустрии, либо просто является пользователем того продукта, который создают наши креативные люди, креативные предприниматели», – передает его слова ТАСС.

По мнению Фурсина, премия не только имеет популяризационный эффект, она также позволяет выявить новые таланты.

«Мы буквально сегодня обсуждали несколько проектов по финансовой поддержке креативных индустрий и креативной инфраструктуры. Для нас премия является еще и элементом корректировки. Потому что Марина (Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя» – прим. ВЗГЛЯД) рассказывала по поводу критериев и оценки критериев, то есть я тоже как член жюри, когда оценивал, понимал для себя, что это смогу использовать с точки зрения подготовки новых инструментов. Потому что ты выявляешь основную суть в этом проекте, за что этот создатель, основатель, человек получает премию, то есть, что является ценностью. То есть вот эту ценность нужно ставить во главу угла при системе поддержки», – сказал он.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря 2021 года в концертном зале «Зарядье» в Москве.