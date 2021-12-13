 

Ученые обнаружили странные рубцы на мозге у свидетелей НЛО

13.12.2021, 18:18, Разное
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Ученые из Стэнфордского университета обнаружили странные рубцы на головном мозге у свидетелей НЛО. По словам исследователя Гарри Нолана, у таких людей и до этого обнаруживались схожие симптомы.
Ученые проанализировали материалы о предполагаемых встречах с инопланетянами. Особое внимание было уделено пилотам, которые утверждали о встречах с НЛО. Именно они подверглись тщательному обследованию.

Выяснилось, что у них на поверхности мозга имелись странные рубцы, которые обычно бывают у больных склерозом и называются болезнью белого вещества. По сути, эти области являлись мертвыми тканями, которые появились вследствие атаки мозга иммунной системой. По словам Гарри Нолана, эти изменения были отчетливо видны на снимках МРТ и говорили о том, что с пилотами что-то не так. Более того, рубцы были обнаружены у 100% людей, которые работали в министерствах обороны, правительстве или аэрокосмической отрасли.
Многие из них говорили о встречах с инопланетными объектами, из-за чего у них появлялся гул или странные звуки в голове, плохое самочувствие.

В ходе обследования у них было обнаружено “чрезмерное соединение нейронов между головой хвостатого ядра и скорлупой (в основании переднего мозга)”. Четвертая часть участников исследования умерла из-за полученных травм. После «контакта» с пришельцами у них появлялась головная боль, тошнота, рвота, боль и проблемы со слухом.

Источник: ren.tv



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