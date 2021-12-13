Мнение: Почему курьеры не могут перевозить физраствор

Каждое утро я промываю своей Тесле нос. Беру инсулиновый шприц, набираю туда немного физраствора, и впрыскиваю его в обе ноздри: сначала в одну, потом в другую. С кошками иногда бывают такие хлопоты, это нормально.

Инсулиновые шприцы я покупаю на Маркете, по какой-то смешной цене, сразу упаковками по 50 штук. Раньше брал в офлайновых аптеках, но аптеки сейчас кишат этими неприятными неразборными шприцами, у которых не отделяется игла. А мне нужен традиционный шприц, так как для промывки надо первым делом отсоединить иглу. Без иглы остаётся носик шприца, который как раз размером под кошачью ноздрю.

Физраствор я тоже беру помногу — в коробочках из 10 пластиковых пузырьков по 10 миллилитров каждый. Очень удобно: сворачиваешь пузырьку голову, а горлышко сделано как раз под шприц. Набрал, впрыснул в кошку, остатками смочил ватку и протёр глаза.

Понятно, что и физраствор я тоже хотел бы покупать в интернете. В конце концов, сейчас даже наркоманы перешли уже на бесконтактную доставку — незачем ходить в магазин, если ты твёрдо знаешь, что тебе нужно, и у тебя нет настроения тратить время на порочные услады шоппинга.

К сожалению, физраствор в интернете мне не продают. Это, оказывается, рецептурный препарат — для его покупки нужно назначение врача. Или, точнее, для его покупки надо прийти ногами в офлайновую аптеку, чтобы аптекарь убедился, что вы живой человек, — не робот и не рептилоид, — и что вам можно продавать физраствор. Не знаю уж, каких монстров власти пытаются отлавливать таким образом, но эти самые монстры могут свободно заказать в интернете поваренную соль и дистиллированную воду. Посолив воду, химики-любители получат тот самый физраствор, который курьерам запрещено класть в свои сумки. Продвинутой нарколаборатории для этого не потребуется: хватит обыкновенной чашки.

Будь я социалистом, я бы заподозрил тут козни аптечного лобби. Дескать, ограничим-ка мы доставку самых простых лекарств, чтобы пациенты шли в аптеку лично — а мы дополнительно к физраствору продадим им ещё и гематогенку с орехами. И в самом деле, наши аптеки давно уже пора призвать к порядку: запретить продавать гомеопатию, убрать с витрин БАДы и препараты с недоказанной эффективностью, держать на виду дешёвые аналоги дорогих лекарств… всё это мы обсуждали уже в прошлых постах.

Вместе с тем, полагаю, корни проблемы гораздо толще и гораздо примитивнее. Ответственные за фармакологию не захотели думать, разбираться в ситуации. Они взяли и рубанули топором, сразу запретив доставку всего, что хоть издали похоже на лекарство. Россия, как и любое другое государство, с большим безразличием сморит на мелкие неудобства граждан. У нас в стране с избытком хватает крупных проблем, масштабных, которые вот прямо полыхают уже. А тут я со своим физраствором. «Что вам, гражданин, лень до ближайшей аптеки 100 метров пройти? Не до вас сейчас, отстаньте».

Аналогичная беда, например, в ГИБДД. За неправильную парковку наказывают не только эвакуацией автомобиля, но и многочасовой (!) очередью на оформление протокола. Водители, пожалуй, предпочли бы, чтобы их пару раз ударили плетью, как в Сингапуре, и отпустили, но водителей заставляют мёрзнуть или мокнуть в очереди, пока офицер одним пальцем вбивает в программу номера их документов.

Гаишников никак нельзя заподозрить в том, что они хотят продать нашкодившим водителям гематогенку с орехами. Более того: гаишники сами страдают, так как вбивать протоколы в программу даже скучнее, чем листать тик-ток, сидя на корточках у двери в инспекцию. Причина задержек, опять-таки, в том, что мозги начальства заняты чем-то другим: чем-то более важным на его начальственный взгляд.

Хотя казалось бы — пригласи в гости программиста, он за час настроит Кукольника, и офицер будет делать один протокол уже не 30 минут, а 3 минуты. Как в банках или в частных клиниках, например, где вам распечатывают нужные по закону документы моментально. Разница в том, что частник вынужден экономить время: и своё, и своих клиентов. Государство тратит время подданных с куда как большим безразличием.

Некоторые скажут: это гаишники, они с компьютерами не дружат, нельзя многого от них ждать. Отвечу — когда гаишникам надо, они становятся настоящими хакерами. Как в Ростове, где бойцы ГИБДД массово оборудовали свои машины глушилками для временного отключения видеорегистраторов:

https://161.ru/text/incidents/2021/11/26/70279940/

Вот только ослеплять видеорегистраторы — дело важное и денежное, тут у бойцов ДПС был горячий личный интерес. А экономить время стоящих в очереди нарушителей никому не нужно. Пусть страдают, реже нарушать будут.

В общем, с этими правилами доставки лекарств надо что-то делать. Пока что проблема мелкая. Мне действительно несложно сесть в машину и доехать до точки выдачи, чтобы купить там физраствор или другое нужное мне лекарство. Однако я же вижу, что происходит на Западе. Там в аптеках зачастую в свободной продаже нет вообще ничего, кроме аспирина. Для более специфических лекарств нужен рецепт врача — даже если твоя хронь терзает тебя уже 30 лет, и ты отлично знаешь весь протокол своего лечения. Но нет: будь любезен записаться к врачу, прождать месяц до приёма, а потом отдать врачу свою недельную зарплату. И всё это, чтобы доктор любезно разрешил тебе купить в аптеке лекарство, которое в той же России ты отлично купил бы и безо всяких разрешений.

Мы что же, коллеги, хотим как в Европе или как в США? Вопрос риторический: совершенно не хотим.